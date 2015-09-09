Миссия ООН зафиксировала факты массовых убийств боевиками гражданских лиц на Донбассе

Об этом говорится в переданном УНИАН комментарии МИД Украины в связи с обнародованием 11-го доклада Управления Верховного комиссара ООН по правам человека о положении в области прав человека в Украине.

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«В Украине внимательно ознакомились с 11-ым докладом Управления Верховного комиссара ООН по правам человека, который охватывает период с 16 мая по 15 августа 2015 года. Собранная Мониторинговой миссией информация стала очередным свидетельством крайне негативного влияния российской агрессии против Украины на ситуацию с правами человека. В частности, четко констатируется влияние внешних факторов, таких как поставки с территории Российской Федерации военных сил, вооружений и боеприпасов на Донбасс, на права человека в регионе», - говорится в сообщении.

Отмечается, что доклад имеет важное значение как документирование преступлений, совершенных поддерживаемыми Россией незаконными вооруженными формированиями на востоке Украины. Среди зафиксированных миссией фактов массовые убийства гражданских лиц, похищения людей, пытки, сексуальное насилие, принудительный труд и вымогательство денег.

Отдельно подчеркнуто, что вопреки нормам международного права и Конституции Украины незаконные вооруженные формирования в отдельных районах Донецкой и Луганской областей продолжают создавать свои административные псевдоструктуры и осуществлять выдачу квази-паспортов местным жителям.

«Значительное внимание уделено ситуации в оккупированной Российской Федерацией Автономной Республике Крым, где права крымских татар и этнических украинцев системно нарушаются. Убеждены, что острота и массовость проблемы с соблюдением прав человека российской оккупационной властью требует отдельного развернутого доклада УВКПЧ», - сообщают в МИД.

Положительную оценку в докладе получило одобрения Национальной стратегии в сфере прав человека, в разработке которой принимали участие представители международных организаций и гражданского общества. Ряд рекомендаций в документе УВКПЧ, направленных на улучшение состояния соблюдения прав человека в Украине, будут тщательно изучены.

Украинская сторона высоко оценивает деятельность УВКПЧ и Мониторинговой миссии по правам человека в Украине. Их деятельность способствует непредвзятому информированию международного сообщества о состоянии соблюдения прав человека в условиях, вызванных российской агрессией против Украины. Результаты наработок миссии, которая действует в Украине по приглашению правительства с 15 марта 2014 года, стали действенным аргументом в пользу инициирования Украиной решения о продлении мандата Мониторинговой миссии до 15 марта 2016 года.