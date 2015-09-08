В ООН объяснили, почему гуманитарная ситуация на Донбассе продолжает ухудшаться

Об этом говорится в докладе мониторинговой миссии Организации Объединенных Наций по правам человека в Украине, представленном сегодня верховным комиссаром ООН по правам человека Зейд Раадом аль-Хусейном.

"Ситуация в Украине продолжает ухудшаться из-за боевых действий, которые продолжаются в некоторых районах Донецкой и Луганской областей, из-за того, что, согласно сообщениям, осуществляется поддержка присутствия и наплыва иностранных боевиков, новейшего вооружения и боеприпасов из Российской Федерации", - говорится в докладе.

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Также комиссар ООН выразил обеспокоенность по поводу того, что Российская Федерация продолжает отправлять на восток Украины конвои белых грузовиков без разрешения Украины или возможности осуществления украинской стороной надлежащего досмотра этих грузовиков. Точное место назначения автомобилей и грузы, которые они перевозят, невозможно проконтролировать.

Как сообщал УНИАН, по данным экспертов мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине, с начала конфликта на востоке Украины в середине апреля 2014 года, всего было убито не менее 7 тыс. 962 человека (в том числе военнослужащие Вооруженных сил Украины, гражданские лица и члены вооруженных формирований) и минимум 17 тыс. 811 получили ранения.