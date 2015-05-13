Яценюк не исключает возобновления боев на Донбассе: "зачем Путин туда нагнал столько техники?"

Об этом премьер-министр Украины Арсений Яценюк заявил сегодня в Париже, где находится с рабочим визитом, после встречи с премьер-министром Франции Мануэлем Вальсом, сообщили УНИАН в Департаменте информации и коммуникаций с общественностью Секретариата Кабмина.

После встречи глава правительства Украины сообщил журналистам, что обсудил с Вальсом, в частности, вопросы выполнения Россией и террористами Минских договоренностей относительно урегулирования ситуации на Донбассе.

«Россия обязана выполнить Минские соглашения для того, чтобы в Украине и Европе был мир и стабильность», - сказал Яценюк, отметив, что сегодня Украина является передовой линией защиты Европейского Союза.

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Отвечая на вопрос журналиста, он назвал «крайне высокой» возможность возобновления активных боевых действий на востоке Украины.

«Возникает вопрос: зачем Путин туда нагнал столько техники? В принципе, возможность возобновления активных боевых действий крайне высока. И поэтому общая задача всего свободного мира - остановить Россию и заставить ее выполнить Минские договоренности, под которыми Россия подписалась», - подчеркнул Яценюк.