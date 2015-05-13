Яценюк и Олланд договорились о проведении в Париже инвестиционного саммита.

13 апреля в рамках рабочего визита в Париж премьер-министр Украины Арсений Яценюк встретился с Президентом Франции Франсуа Олландом и договорился с ним о проведении осенью в Париже инвестиционного саммита, который должен показать инвесторам потенциал Украины.

Об этом сообщает пресс-служба Кабинета министров.

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«Масштабная приватизация, которую начало Правительство Украины, а также начало функционирования зоны свободной торговли между Украиной и Европейским Союзом 1 января 2016 года открывают новые возможности для торговли и инвестиционных проектов» - ретранслирует заявление Яценюка пресс-служба Кабмина.

Домовилися з Франсуа Олландом провести восени цього року в Парижі інвестиційний саміт. pic.twitter.com/ju26BMvdaf — Arseniy Yatsenyuk (@Yatsenyuk_AP) May 13, 2015

Также стороны договорились привлечь французских экспертов к борьбе с отмыванием денег и расследованию коррупционных преступлений бывших украинских чиновников, многие из которых скрыли свои доходы во Франции.

Ранее УНИАН сообщал, что по словам Арсения Яценюка, Украина играет роль бронежилета для Европейского Союза и чем сильнее будет Украина, тем более защищены будут западные государства.