Яценюк назвал Украину "бронежилетом" для ЕС

Об этом заявил премьер-министр Арсений Яценюк в интервью французскому изданию Le Monde, пишет Европейская правда.

"Мы высоко ценим поддержку наших западных друзей. Но мир и Европа должны помнить жертвы, на которые пошли украинцы, чтобы обеспечить их свободу в беспрецедентной в современной истории войне за европейские ценности. Мир и Европа должна понять, что Украина находится в состоянии войны против ядерной державы, вооруженной до зубов Российской Федерации. Украина играет роль бронежилета для Европейского союза", - сказал Яценюк.

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Премьер также призвал российскую сторону выполнять минские соглашения.

"У нас был выбор между худшим - не соглашаться на сделку в Минске - и плохим - подписать это соглашение. Все зависит от Путина. Мы предложили ему путь, но он не хочет его реализовывать. Он не хочет стабильности и мира в Европе. Стабильность России основана на нестабильности в Европе и в мире", - добавил Яценюк.