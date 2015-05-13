Филатов пролил свет на процесс "пятикратного" голосования за отставку Мирошника

О том, как депутаты пять раз пытались отправить Мирошника в отставку, он написал в Facebook.

По его словам, сложность возникла из-за того, что Рада должна была рассмотреть три кадровых вопроса относительно нардепов Валерия Кулича, Олега Барны и Андрея Мирошника, а спикер ВР Владимир Гройсман совершил ошибку, поставив голосование по депутатам в неправильном порядке.

«Мирошник - интерес "Самопомичи", Барна - БПП (вместо него в Раду должен зайти Чубаров, ему было обещано сделать это до 18 мая ), и Кулич. С Куличом все сложно. На 205 округе переплелись интересы НФ, РПЛ (базовая область Ляшко) и Администрации президента, которая хочет протянуть по этому округу члена "молодой команды" Черновецкого, племянника Матвиенко, руководителя ДУСИ г-на Березенко», - рассказал Филатов.

«АП нужно время, чтобы раскрутить блеклого Березенко в Чернигове. Поэтому, пользуясь Гройсманом, они всячески тянут с довыборами в 205 округе», - добавил депутат.

Читайте такжеРада трижды не смогла снять депутатские полномочия с Мирошника

Он уточнил, что в коалиции нет взаимного доверия. Поэтому депутаты начали «проваливать» голосование по Мирошнику – никто не верил, что после голосования по его вопросу, коалицианты не провалят голосования по двум другим нардепам.

«В результате произошел весь этот фарс. Если бы Гройсман выставил на голосование вначале Кулича, потом Барну, в конце Мирошника, то вся Украина не наблюдала бы в парламенте балаган и позорище», - подытожил Филатов. И добавил, что технически такой порядок был бы более правильным: Кулич подал заявление об отставке первым, после него был Барна, а Мирошник уже был третьим подавшим заявление.

Как сообщал УНИАН, 24 апреля пресс-служба «Самопомочи» обнародовала заявление Мирошника о намерении сложить депутатские полномочия. Заявление Мирошник написал после того, как в СМИ были опубликованы фото его СМС-переписки о заказе тура на Мальдивы стоимостью более 10 тыс. евро, а также СМС-сообщений, касающихся его личной жизни.