Мирошник из "Самопомочи" после скандала с путевкой на Мальдивы сложил мандат депутата

Об этом сообщили в пресс-службе этой политической силы. "Я сдаю мандат депутата Верховной Рады. Я далее считаю, что бедный политик не построит богатой Украины. Тем более ее не построят политики, которые притворяются бедными. Я возвращаюсь к своему любимому делу - телекоммуникационному бизнесу. Я всегда был свободным человеком и хочу дальше им оставаться. И в дальнейшем буду поддерживать важные общественные инициативы, в частности, помогать нашим славным воинам. Приношу извинения всем избирателям, которые считают мое поведение недостойным чести их представлять. Желаю своим коллегам выдержать все давление", - цитирует Андрея Мирошника пресс-служба.

Отметим, что 23 апреля в Верховной Раде фотожурналисты засняли переписку Андрея Мирошника по мобильному телефону, в которой он планировал отпуск на Мальдивах. Депутат непосредственно в сессионном зале вел переговоры о покупке тура на Мальдивы, стоимость которого для депутата с семьей составляет более 10 тыс. евро (234 тыс. грн), что при "специальном курсе" 22,75 грн/евро.

Между тем, лидер фракции "Самопомощь" Юрий Березюк считает решение Андрея Мельника о сложении депутатских полномочий "поступком достойного и свободного человека".