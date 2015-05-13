С пятого раза ВР приняла отставку Мирошника, погоревшего на переписке с любовницей

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 229 народных депутатов из 315, зарегистрированных в сессионном зале.

Это решение сегодня депутаты четыре раза не поддерживали, но после консультаций ВР проголосовала за досрочное прекращение полномочий Мирошника.

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Во время первого голосования за досрочное прекращение полномочий Мирошника проголосовали только 169 (при необходимых 226 - УНИАН), во время второго - 196, а во время третьего - 211 народных депутатов.

Как сообщал УНИАН, 24 апреля пресс-служба «Самопомочи» обнародовала заявление Мирошника о намерении сложить депутатские полномочия. Заявление Мирошник написал после того, как в СМИ были опубликованы фото его СМС-переписки о заказе тура на Мальдивы стоимостью более 10 тыс. евро, а также СМС-сообщений, касающихся его личной жизни.