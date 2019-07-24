Ефремов рассказал о своих планах после выхода из СИЗО

Политик отметил, что в нынешней политической ситуации в стране разбирается мало, поскольку был ограничен в поступлении информации.

Бывший глава парламентской фракции "Партия регионов" Александр Ефремов после выхода из СИЗО направит свои силы на отбеливание своей репутации.

Об этом он рассказал в интервью ТСН под стенами СИЗО в Старобельске, в котором отсидел три года.

Политик отметил, что в нынешней политической ситуации в стране разбирается мало, поскольку был ограничен в поступлении информации.

"Что в стране – я видел по телевидению, но учитывая то, что я был ограничен в поступлении информации, мне трудно делать окончательные выводы. То, что сейчас происходит, я думаю, не мне оценивать. Мне надо немного разобраться в ситуации, которая сложилась, иначе я бы выглядел глупо с какими-то оценками", - отметил экс-регионал.

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Сейчас, говорит, направит свои силы на отбеливание репутации как своей личной, так и ныне несуществующей Партии регионов.

"Для меня главная задача - доказать, что я, как член Партии регионов совершенно невиновен, и что более миллиона человек были в Партии регионов – это хорошие, порядочные люди, которые живут в Украине и считают себя украинцами", - уверяет Ефремов.

Впрочем, по словам экс-регионала, его нынешняя неопределенность не означает, что он "вышел из игры".

"Это не говорит о том, что я завязываю с какой-то политикой, но когда ты три года просидел в тюрьме, рассказывать о том, что ты будешь сейчас кого-то наставлять, - это глупо", - говорит Ефремов.

С тем, что в первую очередь сделает по приезду в Киев, политик еще не определился, говорит – еще есть время подумать по дороге с Луганщины в столицу.

Как сообщал УНИАН, Ефремова задержали в июле 2016 года в аэропорту "Борисполь". В январе 2017 года Генпрокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении Ефремова, которого обвиняют в организации захвата террористами здания Луганской облгосадминистрации; в пособничестве в захвате здания Управления СБУ в Луганской области; в совершении умышленных действий с целью изменения границ территории и государственной границы Украины; в организационном содействии созданию и деятельности террористической организации "ЛНР"; государственной измене.

22 июля, стало известно, что Апелляционный суд Киева изменил меру пресечения Ефремову с содержания под стражей на круглосуточный домашний арест. В среду, 24 июля, он вышел из СИЗО в Старобельске.