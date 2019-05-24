В ИС рассказали о планах оккупантов активизировать раздачу российских паспортов жителям ОРДЛО

Отмечается, что в первую очередь гражданство РФ будут получать «сотрудники силовых структур», руководители местных органов оккупационной власти и члены их семей.

Оккупанты создают «Специальный оперативный штаб» для раздачи жителям ОРДЛО российских паспортов. Читайте также"Фарс": в ИС рассказали о недовольстве жителей ОРДЛО насчет получения паспортов РФ Об этом сообщает группа «Информационное сопротивление». «С целью активизации получения российского гражданства жителями временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, российским оккупационным командованием планируется создать т.зв. «Специальный оперативный штаб», – говорится в сообщении. Отмечается, что в первую очередь гражданство РФ будут получать «сотрудники силовых структур», руководители местных органов оккупационной власти и члены их семей. Как ранее сообщал координатор группы «Информационное сопротивление» Дмитрий Тымчук, российские паспорта раздают только «госслужащим первого эшелона» и боевикам на Донбассе, которым уже нечего терять и они на всякий случай готовят себе пути отхода в Россию.

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