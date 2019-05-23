Все идет "через пень колоду": в ИС рассказали о "паспортизации" ОРДЛО и показали будущих граждан РФ (фото)

В среде пенсионеров понемногу ажиотаж пропал, когда последние поняли, что российскую пенсию платить не будут.

Российские паспорта раздают лишь «госслужащим первого эшелона» и боевикам на Донбассе, которым уже терять нечего и они на всякий случай готовят себе пути отхода в Россию.

Об этом сообщает нардеп, координатор группы «Информационное сопротивление» Дмитрий Тымчук на своей странице в Facebook.

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По его словам, так называемая "паспортизация" идёт «через пень-колоду».

«Обилечивают в основном "госслужащих первого эшелона" и "боевиков", которым уже терять нечего и они на всякий случай готовят себе пути отхода в Россию. Для их удобства созданы отдельные очереди как на получение паспортов РФ, так и «ЛДНР» (у кого нет), чтобы потом можно было подать уже документы на российский паспорт. Но даже несмотря на созданные «удобства», фактически за целый месяц в Ростов-на-Дону с "ЛДНР" отправлено чуть более 500 полностью сформированных пакетов документов "боевиков" и "госслужащих" (паспорт Украины, паспорт т.н. "ЛДНР", переводы копий документов с украинского и т.д.)», – сообщает Тымчук.

Он отметил, что есть и желающие не из вышеперечисленных категорий, но их документы пока особо не принимают из-за "первоочередников". В среде пенсионеров понемногу ажиотаж пропал, когда последние поняли, что российскую пенсию платить не будут, а украинскую (как они говорят, "хорошую") терять не хочется.

«Ну, пока формируются списки соискателей "счастья в русском мире" из числа "боевиков" и "госслужащих", мы будем продолжать понемногу радовать тех из них, кто уже подал свои документы на паспорт РФ.

Итак, сегодня у нас в номинации «самые хитрые и пронырливые»:

- т.н. "глава МИД ДНР" Наталья Никонорова;

- т.н. "начальник отдела внешнеполитических связей и протокола МИД ДНР" Ирина Белякова;

- т.н. «заместитель начальника учреждения – начальник отдела интендантского и коммунально-бытового обеспечения Луганского учреждения исполнения наказаний управления исполнения наказаний МВД ЛНР» Вилен Муромцев», – сообщил Тымчук, опубликовав соответствующие копии документов.

Как сообщал УНИАН, 24 апреля президент РФ Владимир Путин подписал указ об упрощенном получении российских паспортов жителями временно оккупированного Донбасса. 27 апреля Путин заявил, что Россия может упростить процедуру получения гражданства для всех украинцев, а не только для тех, кто проживает на оккупированных территориях Донбасса.

29 и 30 апреля в Ростовской области открылись два центра выдачи российских паспортов жителям оккупированных районов Луганской и Донецкой областей.

1 мая Путин подписал указ, которым упростил порядок получения российского гражданства для отдельных категорий граждан Украины. Право на получение гражданства РФ в упрощенном порядке, в частности, получили граждане Украины, которые не имеют гражданства (подданства) другого государства, а также лица без гражданства, которые родились и постоянно проживали на территории Крыма и выехали за пределы полуострова до 18 марта 2014 года, а также их дети, мужья (жены) и родители.

МИД Украины категорически требует от российской стороны безотлагательно отменить все противоправные решения по поводу паспортизации граждан Украины и устранить их негативные последствия. В ведомстве отмечают, что нормативно-правовые акты РФ как предыдущие, так и будущие, направленные на предоставление гражданам Украины российского гражданства противоправным способом, были, есть и будут юридически ничтожными, не будут иметь никаких правовых последствий и не будут признаваться украинской стороной.

8 мая Кабинет министров Украины принял решение о признании незаконными российских паспортов, которые будут выдавать жителям оккупированных украинских территорий, прежде всего Луганской и Донецкой областей.