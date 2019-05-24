Хомчак поддерживает отделение должности главнокомандующего ВСУ от начальника Генштаба

По словам начальника Генштаба, такое разделение должностей – это один из процессов приближения Украины к европейскому сообществу.

Новоназначенный начальник Генерального штаба - главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак заявил о поддержке разделение занимаемой им должности согласно предложенной военной доктрине команды президента Украины Владимира Зеленского.

Об этом он сказал в интервью УНИАН, ТСН и ТСН Тиждень.

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Отвечая на вопрос, как он относится к военной доктрине Зеленского, которую передал журналистам советник новоизбранного президента по вопросам безопасности и обороны Иван Апаршин, в которой, среди прочего, отмечается, что должность начальника Генерального штаба планируют отделить от должности главнокомандующего Вооруженными силами, Хомчак ответил: «Прекрасно к этому отношусь».

«Это не Апаршин придумал, это уже давно принятое решение здесь, в Минобороны, в ВСУ. Это один из процессов нашего приближения к европейскому сообществу. Это нормально. Когда я иду на пост (а я их много прошел в моем возрасте, в моем звании), я думаю о том, как я буду уходить с этой должности. Не как я буду вечно «царствовать», а как буду идти, с каким лицом, буду ли я потом опускать глаза перед людьми, или не буду», - добавил Хомчак.

Как сообщал УНИАН, 21 мая президент Владимир Зеленский назначил Хомчака начальником Генштаба ВСУ вместо Виктора Муженко.

***Хомчак родился в июне 1967 года, генерал-лейтенант Вооруженных сил Украины, с 2016 года занимал должность начальника штаба Сухопутных войск ВСУ.