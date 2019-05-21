Зеленский уволил Муженко с должности начальника Генштаба ВСУ
19:02, 21 мая 2019Общество
944 0
Новым начальником Генштаба стал Руслан Хомчак.
Зеленский уволил Муженко / фото УНИАН
Президент Украины Владимир Зеленский освободил Виктора Муженко от должности начальника Генерального штаба - главнокомандующего Вооруженных Сил Украины и назначил Руслана Хомчака.
Читайте такжеГлава Минобороны Полторак подал в отставку
Соответствующие указы главы государства №301/2019 и №302/2019 от 21 мая опубликованы на сайте президента.
"Назначить Хомчака начальником Генерального штаба - главнокомандующим Вооруженных Сил Украины", - говорится в указе №302.
*** Хомчак родился в июне 1967 года, генерал-лейтенант Вооруженных сил Украины, с 2016 года занимал должность начальника штаба Сухопутных войск ВСУ.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter