Зеленский уволил Муженко с должности начальника Генштаба ВСУ

Новым начальником Генштаба стал Руслан Хомчак.

Президент Украины Владимир Зеленский освободил Виктора Муженко от должности начальника Генерального штаба - главнокомандующего Вооруженных Сил Украины и назначил Руслана Хомчака. Читайте такжеГлава Минобороны Полторак подал в отставку Соответствующие указы главы государства №301/2019 и №302/2019 от 21 мая опубликованы на сайте президента. "Назначить Хомчака начальником Генерального штаба - главнокомандующим Вооруженных Сил Украины", - говорится в указе №302. *** Хомчак родился в июне 1967 года, генерал-лейтенант Вооруженных сил Украины, с 2016 года занимал должность начальника штаба Сухопутных войск ВСУ.

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