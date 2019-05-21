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Зеленский уволил Муженко с должности начальника Генштаба ВСУ

19:02, 21 мая 2019
Общество
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Зеленский уволил Муженко / фото УНИАН

Президент Украины Владимир Зеленский освободил Виктора Муженко от должности начальника Генерального штаба - главнокомандующего Вооруженных Сил Украины и назначил Руслана Хомчака.

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Соответствующие указы главы государства №301/2019 и №302/2019 от 21 мая опубликованы на сайте президента.

"Назначить Хомчака начальником Генерального штаба - главнокомандующим Вооруженных Сил Украины", - говорится в указе №302.

*** Хомчак родился в июне 1967 года, генерал-лейтенант Вооруженных сил Украины, с 2016 года занимал должность начальника штаба Сухопутных войск ВСУ.

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Теги: #Муженко#Генштаб ВСУ#Владимир Зеленский