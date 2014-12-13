Яценюк едет в Брюссель, где посетит заседание Совета Ассоциации Украина-ЕС и штаб-квартиру НАТО

Премьер-министр Украины Арсений Яценюк в рамках поездки в Брюссель в понедельник, 15 декабря совершит визит в штаб-квартиру НАТО. Об этом Европейской правде сообщили в представительстве Украины при Северо-Атлантическом альянсе.

Яценюк уже во второй раз посетит расположение НАТО как премьер, впервые он был там в марте текущего года. До этого в отношениях украинского правительства с Альянсом была более чем пятилетняя пауза - предыдущая встреча такого уровня проходила в Брюсселе в 2008 году, во время премьерства Юлии Тимошенко.

Переговоры Яценюка с Генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом состоятся вечером, после завершения участия Яценюка в Совете Ассоциации Украина-ЕС и других встречах в институциях Евросоюза.

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"На повестке дня встречи восстановления курса на евроатлантическую интеграцию и первоочередные шаги для сближения Украины с НАТО, прежде всего адаптация к стандартам НАТО национальной нормативно-правовой базы по вопросам статуса и взаимодействия вооруженных сил", - рассказал Европейской правде заместитель главы миссии Украины при НАТО Егор Божок.

Также, по его словам, будет обсуждаться реформирование в соответствии со стандартами НАТО оборонного и безопасности секторов оборонно-промышленного комплекса и Вооруженных сил Украины; развитие войск украинской армии и сил Альянса; развитие способностей в области кибер-защиты; планы взаимодействия Украины с НАТО на указанных направлениях и привлечение соответствующей консультативной, практической и материально-технической помощи со стороны Альянса, в частности Годовая национальная программа Украина-НАТО на 2015 год и Дорожная карта углубление взаимосовместимости между Вооруженными силами Украины и НАТО на 2015-2016 годы.

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Также будут обсуждаться усиление дипломатического представительства НАТО в Украине и дальнейшая помощь со стороны НАТО для противодействия гибридной войне России против Украины.