Как приготовить нежнейший "Наполеон" дома: лучшие рецепты популярного торта

Классический рецепт наполеона требует массы времени и усердности со стороны кулинара.

Вкус торта «Наполеон» знаком каждому с детства. Дошло до того, что имя честолюбивого французского лидера сегодня ассоциируется прежде всего со сладостями, а не с историей взлета и падения первой Французской империи.

Популярность наполеона во многом связана с простотой его приготовления - рецепт торта состоит из общедоступных продуктов.

В чем заключаются тонкости приготовления наполеона в домашних условиях?

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Наполеон - рецепт классический

Приготовление торта начинается с коржей. Сегодня готовые коржи или слоеное тесто для наполеона можно купить в любом супермаркете, однако кулинары, которые не любят использовать полуфабрикаты, могут приготовить их сами.

Для приготовления коржей для наполеона дома потребуется маргарин (400 г), 1 яйцо, 700 граммов муки, 150 мл охлажденной воды и соль.

Просеянную муку смешать с маргарином и солью. Это можно сделать с помощью кухонного комбайна, но если его нет – муку можно высыпать прямо на стол, положить сверху порезанные куски маргарина и рубить их до состояния мелкой крошки. Для измельчения маргарина может подойти и кухонная терка.

Полученную субстанцию высыпать в глубокую посудину. В центре сделать углубление, в которое можно влить воду с яйцом. После этого можно замешивать тесто.

Полученное тесто легко лепится. Теперь можно без труда скатать его в 10-12 отдельных комков. Каждый комок теста скатать на пергаменте как можно более тонко, в идеале – до толщины не более 1 миллиметра. С помощью большой тарелки или крышки от кастрюли вырезать из него круг.

В таком виде коржи пекутся в предварительно прогретой духовке 3-5 минут. Готовые румяные коржи складываются на плоскую тарелку и остывают. Обрезки теста выбрасывать не следует – они пригодятся для присыпки на торте.

После приготовления коржей можно переходить к заварному крему. Для его приготовления потребуется 1 литр молока, полтора стакана сахара, 2 яйца, 3 столовых ложки муки, 5 граммов ванильного сахара и 200 граммов сливочного масла.

Смешать в одной таре муку, сахар, ванильный сахар и яйца. Смешивать с помощью миксера или вручную, понемногу подливая молоко. В идеале должна получится абсолютно однородная масса.

Полученный крем довести до кипения на медленном огне, постоянно помешивая. Как только он станет вязким – сразу снять с огня.

Положить в крем масло комнатной температуры, тщательно взбить его миксером или вручную.

Обрезки теста от коржей приготовить в духовке, мелко измельчить с помощью комбайна, или ножом.

После этого можно приступать к созданию торта. Застелить плоское блюдо пергаментом и положить на него первый корж; равномерно намазать его 2 -3 столовыми ложками крема. Продолжать этот процесс, выкладывая сверху новые коржи.

Часть крема (примерно полстакана) лучше оставить для смазывания боков торта.

Почти готовый торт убрать в холодильник на 10 часов, чтобы дать ему пропитаться и приобрести форму. После этого можно намазать бока наполеона оставшимся кремом и засыпать его присыпкой из коржей. Можно дать торту еще несколько часов на пропитку, но в целом – он готов!

Быстрый наполеон – рецепт

Можно заметить, что классический рецепт наполеона требует массы времени и усердности со стороны кулинара. Энтузиасты давно придумали несколько уловок для упрощения и ускорения приготовления.

Так, вместо приготовления коржей можно использовать слоёное бездрожжевое тесто. Как правило, они продаются в упаковках по 450 граммов – в одну пачку входит 3-4 листа.

Листы теста выпекаются в духовке до готовности и делятся на равные половины. Именно им предстоит стать основой для торта.

Наполеон из слоеного теста после сборки из коржей и крема можно оставить пропитываться на 3-4 часа.

Упростить можно и приготовление крема. Крем для наполеона при желании можно изготовить из 33% сливок и (400 мл) и сгущенного молока (200 г). Сливки взбить миксером и аккуратно добавить сгущенное молоко.