"Пьяная вишня": рецепты всеми любимого торта для взрослых и детей
Невзирая на название, этот тортик любят взрослые и дети. Просто не добавляйте алкоголь, и этот замечательный десерт с легкостью превратится в любимое детское лакомство. Рецептов приготовления этого торта существует очень много. Но классический торт "Пьяная вишня" делается из одного высокого бисквитного коржа, наполненного густым кремом с целыми ягодами.
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Торт "Пьяная вишня"
Вареная сгущенка - 370 г
Сметана 25% - 500 г
Шоколад - 50 г
Вино красное полусладкое - 150 мл
Консервированная, замороженная или свежая вишня - 300 г
Яйца - 5 шт.
Сахар - 160 г
Мука - 150 г
Какао - 30 гр.
Ванильный сахар - 1 пак.
Соль - щепотка
Разрыхлитель - 1 ч.л.
Вишню залить вином или любым другим алкоголем, дать настояться в холодильнике ночь.
Взбить яйца, сахар и щепотку соли до увеличения в 2-3 раза. Добавить муку, какао и разрыхлитель. Форму для выпечки застелить пергаментом, выпекать при 180-190 градусах до готовности. Готовый бисквит остудить. Срезать с него верхушку и вырезать мякоть, оставляя 1,5-2 см бортиков. Мякиш измельчить в крошку.
Сметану взбить со сгущённым молоком. Часть крема и бисквитной крошки отложить для украшения. Остальную крошку смешать с кремом и добавить процеженную вишню.
Основу для торта можно дополнительно пропитать алкоголем, который вы слили с вишни.
Приготовленный крем выкладываем в коробочку из бисквита. Сверху накрываем вторым коржом.
Торт украсить кремом и обсыпать крошкой. По желанию можно также украсить шоколадной крошкой. Готовый торт отправить в холодильник на ночь для пропитки.
Торт "Зимняя вишня"
Коржи:
5 яиц
350 грамм сахара
240 грамм муки
1 ч.л. разрыхлителя
2-3 ст.л. крахмала
Пропитка:
50 грамм сахара
100 грамм воды
Начинка:
Вишня без косточек - 500 грамм
Вишневый сок - 100 мл
Сахар - 100 грамм
Корица – ½ ч.л.
Крахмал 2 ч.л (развести в 1 ст. л. воды)
Сливки 33% - 600 мл
Тертый шоколад и вишня для украшения
Яйца смешать с сахаром, добавить муку, крахмал, разрыхлитель все тщательно перемешать. Форму смазать сливочным маслом. Выпекать на медленном огне около 40 минут. Остывший бисквит разрезать на 3 коржа.
Дли сиропа сахар и воду довести до кипения, остудить. Коржи пропитать сиропом
Для начинки соединить сок, сахар, корицу и крахмал. Варить около 2-3 минут до загустения, добавить вишню, остудить. Для крема взбить сливки в крепкую пену вместе с небольшим количеством сахара
На нижний корж выложить вишневую начинку, порыть сливками, накрыть вторым коржом. Повторить. Верх торта обмазать взбитыми сливками, украсить тертым шоколадом и целыми вишенками.
Торт "Пьяная вишня" со сметанным кремом
- мука пшеничная - 100 гр
- 4 яйца
- сахар - 1ст.
- какао - 1 ч.л.
- 0,5 ч.л. соды + уксус
- щепотка соли
- ванилин на кончике ножа
- кокосовая или шоколадная стружка для посыпки торта
- сливочное масло для смазывания формы
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Для крема:
- сметана 15% жирности - 400 гр
- горсть замороженной вишни
- сахар - 0,5 стакана
- ликер или водка - 30 мл
Муку смешать с какао. Отдельно взбить яйца с сахаром и солью, добавить ванилин. Смешать сухие и жидкие ингредиенты, добавить гашеную уксусом соду, перемешать. Форму смазать сливочным маслом, выпекать 30-40 минут при температуре 180 градусов. Готовый корж остудить и разрезать на 3 части. Одну часть поломать на кусочки
Вишню разморозить, измельчить в блендере до мелких кусочков и смешать с алкоголем. Сметану взбить с сахаром, добавить ягоды и измельченный корж.
Первый корж густо промазать кремом, накрыть вторым коржом. Верх и бока обмазать оставшимся кремом. Украсить по желанию кокосовой или шоколадной стружкой. Торт оставить в холодильнике на несколько часов для пропитки.
Торт "Пьяная вишня. Простой"
Мука — 250 грамм
Сахар — 350 грамм
Масло сливочное — 300 грамм
Черный шоколад — 100 грамм
Яйца — 6 шт.
Какао — 4 4 ст.л.
Разрыхлитель — 1,5 ч.л.
Сгущенка — 1 банка
Вишня — 2 ст.
Красное вино — 1 ст.
Из вишни удалить косточки. Ягоды залить вином и оставить в холодильнике на ночь. Для теста белки отделить от желтков и взбить до густоты, постепенно добавляя сахар. По одному добавить желтки. Муку смешайте с разрыхлителем и какао и добавьте к яичной массе. Выпекать в форме, застеленной пергаментом, около 35 минут при 180 градусах. У готового бисквита срезать верхушку. Вынуть из коржа серединку, оставив бортики толщиной 1,5 см.
Для крема взбить миксером размягченное сливочное масло до пышности, постепенно добавить сгущенку. Отложить часть крема для украшения. В остальной крем добавить процеженную вишню и измельченную в крошку серединку бисквита.
Основу с бортиками заполнить готовым вишневым кремом, накрыть "крышечкой". Украсить по желанию.