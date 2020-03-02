"Пьяная вишня": рецепты всеми любимого торта для взрослых и детей

Этот торт "для взрослых" можно с легкостью превратить в детское лакомство. Предлагаем вам несколько рецептов приготовления этого невероятно вкусного десерта.

Невзирая на название, этот тортик любят взрослые и дети. Просто не добавляйте алкоголь, и этот замечательный десерт с легкостью превратится в любимое детское лакомство. Рецептов приготовления этого торта существует очень много. Но классический торт "Пьяная вишня" делается из одного высокого бисквитного коржа, наполненного густым кремом с целыми ягодами.

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Торт "Пьяная вишня"

Вареная сгущенка - 370 г

Сметана 25% - 500 г

Шоколад - 50 г

Вино красное полусладкое - 150 мл

Консервированная, замороженная или свежая вишня - 300 г

Яйца - 5 шт.

Сахар - 160 г

Мука - 150 г

Какао - 30 гр.

Ванильный сахар - 1 пак.

Соль - щепотка

Разрыхлитель - 1 ч.л.

Вишню залить вином или любым другим алкоголем, дать настояться в холодильнике ночь.

Взбить яйца, сахар и щепотку соли до увеличения в 2-3 раза. Добавить муку, какао и разрыхлитель. Форму для выпечки застелить пергаментом, выпекать при 180-190 градусах до готовности. Готовый бисквит остудить. Срезать с него верхушку и вырезать мякоть, оставляя 1,5-2 см бортиков. Мякиш измельчить в крошку.

Сметану взбить со сгущённым молоком. Часть крема и бисквитной крошки отложить для украшения. Остальную крошку смешать с кремом и добавить процеженную вишню.

Основу для торта можно дополнительно пропитать алкоголем, который вы слили с вишни.

Приготовленный крем выкладываем в коробочку из бисквита. Сверху накрываем вторым коржом.

Торт украсить кремом и обсыпать крошкой. По желанию можно также украсить шоколадной крошкой. Готовый торт отправить в холодильник на ночь для пропитки.

Торт "Зимняя вишня"

Коржи:

5 яиц

350 грамм сахара

240 грамм муки

1 ч.л. разрыхлителя

2-3 ст.л. крахмала

Пропитка:

50 грамм сахара

100 грамм воды

Начинка:

Вишня без косточек - 500 грамм

Вишневый сок - 100 мл

Сахар - 100 грамм

Корица – ½ ч.л.

Крахмал 2 ч.л (развести в 1 ст. л. воды)

Сливки 33% - 600 мл

Тертый шоколад и вишня для украшения

Яйца смешать с сахаром, добавить муку, крахмал, разрыхлитель все тщательно перемешать. Форму смазать сливочным маслом. Выпекать на медленном огне около 40 минут. Остывший бисквит разрезать на 3 коржа.

Дли сиропа сахар и воду довести до кипения, остудить. Коржи пропитать сиропом

Для начинки соединить сок, сахар, корицу и крахмал. Варить около 2-3 минут до загустения, добавить вишню, остудить. Для крема взбить сливки в крепкую пену вместе с небольшим количеством сахара

На нижний корж выложить вишневую начинку, порыть сливками, накрыть вторым коржом. Повторить. Верх торта обмазать взбитыми сливками, украсить тертым шоколадом и целыми вишенками.

Торт "Пьяная вишня" со сметанным кремом

- мука пшеничная - 100 гр

- 4 яйца

- сахар - 1ст.

- какао - 1 ч.л.

- 0,5 ч.л. соды + уксус

- щепотка соли

- ванилин на кончике ножа

- кокосовая или шоколадная стружка для посыпки торта

- сливочное масло для смазывания формы

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Для крема:

- сметана 15% жирности - 400 гр

- горсть замороженной вишни

- сахар - 0,5 стакана

- ликер или водка - 30 мл

Муку смешать с какао. Отдельно взбить яйца с сахаром и солью, добавить ванилин. Смешать сухие и жидкие ингредиенты, добавить гашеную уксусом соду, перемешать. Форму смазать сливочным маслом, выпекать 30-40 минут при температуре 180 градусов. Готовый корж остудить и разрезать на 3 части. Одну часть поломать на кусочки

Вишню разморозить, измельчить в блендере до мелких кусочков и смешать с алкоголем. Сметану взбить с сахаром, добавить ягоды и измельченный корж.

Первый корж густо промазать кремом, накрыть вторым коржом. Верх и бока обмазать оставшимся кремом. Украсить по желанию кокосовой или шоколадной стружкой. Торт оставить в холодильнике на несколько часов для пропитки.

Торт "Пьяная вишня. Простой"

Мука — 250 грамм

Сахар — 350 грамм

Масло сливочное — 300 грамм

Черный шоколад — 100 грамм

Яйца — 6 шт.

Какао — 4 4 ст.л.

Разрыхлитель — 1,5 ч.л.

Сгущенка — 1 банка

Вишня — 2 ст.

Красное вино — 1 ст.

Из вишни удалить косточки. Ягоды залить вином и оставить в холодильнике на ночь. Для теста белки отделить от желтков и взбить до густоты, постепенно добавляя сахар. По одному добавить желтки. Муку смешайте с разрыхлителем и какао и добавьте к яичной массе. Выпекать в форме, застеленной пергаментом, около 35 минут при 180 градусах. У готового бисквита срезать верхушку. Вынуть из коржа серединку, оставив бортики толщиной 1,5 см.

Для крема взбить миксером размягченное сливочное масло до пышности, постепенно добавить сгущенку. Отложить часть крема для украшения. В остальной крем добавить процеженную вишню и измельченную в крошку серединку бисквита.

Основу с бортиками заполнить готовым вишневым кремом, накрыть "крышечкой". Украсить по желанию.