МИД Британии возложил на Россию ответственность за атаку на гумконвой в Сирии

Об этом сообщает Reuters.

Читайте такжеПостпред США в ООН назвала варварством действия России в Сирии

Как сообщал УНИАН, гуманитарный конвой ООН и сирийского Красного полумесяца попал под авиаудар в провинции Алеппо. Самолеты разбомбили 18 из 31 грузовика с медикаментами, пшеницей и зимней одеждой.

Заместитель генсека ООН по гуманитарным вопросам Стивен о'Брайан заявил, что если "жестокое нападение" будет признано умышленным, его приравняют к военному преступлению.

В США заявляли, что над колонной в момент инцидента были замечены два российских самолета. В России эти сообщения отрицают, утверждая, что конвой "загорелся сам".