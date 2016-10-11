МИД Британии возложил на Россию ответственность за атаку на гумконвой в Сирии
18:04, 11 октября 2016Мир
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Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон заявил, что факты указывают на ответственность России за уничтожен гумконвой ООН в Сирии.
Разбомбленный гумконвой ООН / REUTERS
Об этом сообщает Reuters.
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Как сообщал УНИАН, гуманитарный конвой ООН и сирийского Красного полумесяца попал под авиаудар в провинции Алеппо. Самолеты разбомбили 18 из 31 грузовика с медикаментами, пшеницей и зимней одеждой.
Заместитель генсека ООН по гуманитарным вопросам Стивен о'Брайан заявил, что если "жестокое нападение" будет признано умышленным, его приравняют к военному преступлению.
В США заявляли, что над колонной в момент инцидента были замечены два российских самолета. В России эти сообщения отрицают, утверждая, что конвой "загорелся сам".
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