"Это был удар с воздуха": в ООН опровергли российскую версию о "самовозгорании" гумконвоя близ Алеппо (видео)

К такому выводу эксперты ООН пришли, изучив спутниковые снимки места происшествия, пишет Reuters.

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Ранее в США уже заявили, что над колонной в момент инцидента были замечены два российских самолета. В России эти сообщения отвергают, утверждая, что конвой "загорелся сам".

"У нас есть изображение, на котором повреждения четко видны. Наш анализ говорит о том, что это был удар с воздуха", - сказал сегодня на брифинге эксперт UNOSAT (Институт исследований ООН - УНИАН) Ларс Бромли.

"В пользу этой версии говорит также форма и размер воронки от бомбы. Здесь характерный большой кратер, который почти наверняка образовался от авиабомбы, он отличается от следов артиллерийского или минометного удара", - добавил эксперт.

Как сообщал УНИАН, гуманитарный конвой ООН и сирийского Красного полумесяца попал под авиаудар в провинции Алеппо. Самолеты разбомбили 18 из 31 грузовика с медикаментами, пшеницей и зимней одеждой. Погибли около 20 человек.