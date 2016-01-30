Кибератаку на немецкий парламент в 2015 году организовало правительство России - Der Spiegel

Полугодовую кибератаку на немецкий парламент в 2015 году организовало правительство Российской Федерации, пишет еженедельник Der Spiegel.

Как передает Радио Свобода, журнал сообщил 30 января, что власти Германии уверены: вирусная атака против компьютерной сети Бундестага в первой половине 2015 года была осуществлена финансируемой российским государством хакерской группой, известной под названиями Sofacy и APT28.

Нападение выключило сеть на несколько дней и грозило уничтожением большому количеству данных немецкого правительства. Неназванный изданием Der Spiegel чиновник немецких служб безопасности сказал, что Берлин считает: нападение, «очевидно», связано с «российской военной разведкой».

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Он отметил, что это нападение произошло по аналогичной схеме с другими кибератаками против Германии и других стран НАТО.

Ранее в январе американская компания iSight Partners, которая специализируется на вопросах киберразведки, утверждала, что российская группа хакеров, известная как Sandworm, причастна к беспрецедентному отключению электроэнергии в Украине в конце декабря 2015 года.