Пророссийские хакеры утверждают, что атаковали немецкие сайты

Работа целого ряда официальных государственных порталов Германии в среду была нарушена из-за технических проблем, передает Руская служба Би-Би-Си.

В сообщении на сайте "КиберБеркута" утверждается, что группировка провела хакерские атаки в знак протеста против политики Германии в отношении Украины.

Читайте такжеУкраинские хакеры передали персональные данные более тысячи боевиков в СБУ

В настоящее время в Германии с официальным визитом находится украинский премьер-министр Арсений Яценюк.

Хакеры "КиберБеркута" назвали себя так в честь спецподразделения МВД Украины, отличившегося особой жесткостью при разгоне массовых антиправительственных протестов в Киеве и затем ликвидированного новой властью страны.