Благодаря учениям был обнаружен схрон с военными средствами поражения.

Служба безопасности Украины проводит масштабные антидиверсионные учения на Донбассе.

Согласно сообщению СБУ, сейчас завершена силовая фаза учений по противодействию диверсионным и террористическим угрозам на территории Донецкой и Луганской областей.

Тренировки проходили в пяти городах района операции Объединенных сил - Северодонецке, Лисичанске, Мариуполе, Славянске и Краматорске.

Отмечается, что учения продолжаются и будут продолжаться до начала сентября. В то же время, только за первую неделю мероприятий удалось не только отработать потенциальные контрдиверсионные операции с условными злоумышленниками, но и проверить более 5 тыс. человек и почти 2,5 тыс. автомобилей.

Главной целью тренировок стало повышение уровня взаимодействия при возможной диверсионной и террористической угрозах. Учения проходят в условиях, максимально приближенных к реальным, с использованием огнестрельного оружия, бронетехники и вертолета.

Участие в учениях приняли представители региональных подразделений СБУ, Вооруженных Сил Украины, штаба Объединенных сил, Нацгвардии, Нацполиции, Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, Госпогранслужбы, органов государственной власти и местного самоуправления.

Согласно сообщению, благодаря учениям был обнаружен схрон с военными средствами поражения. Среди изъятого, в частности: противотанковые гранатометы, мина, гранаты, взрыватели, около 4 тыс. патронов.

По оперативным данным, схрон устроил в 2014 году один из участников незаконных вооруженных формирований. Злоумышленник принимал активное участие в боевых действиях против сил антитеррористической операции.

Вас также могут заинтересовать новости:

Автор: Инна Андалицкая