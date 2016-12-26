Метод "ползучего" наступления: эксперт оценил действия ВСУ на Светлодарской дуге

Об этом на своей странице в Facebook сообщил координатор группы "Информационное сопротивление", эксперт Центра военно-политических исследований Константин Машовец.

"Те, кто решил, что украинские войска проводили некую "разведку боем" - ошибаются, не было никаких "украинских командиров с секундомерами, замеряющими скорость реакции ватаноидного командования", а была реальная попытка на уровне роты-батальона провести улучшение собственных позиций в тактическом отношении", - говорится в его сообщении.

Кроме того, продолжил Машовец, активные действия по "исправлению ситуации" явно делались и организовывались не просто с ведома бригадного командования, а и при его деятельном участии.

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"С 19-го по 21-е... орки явно в огневом отношении (я имею ввиду прежде всего артиллерию), имели превосходство. Пускай не всегда явное, но пехоте нашей впереди приходилось в этом отношении далеко непросто (косо-ходящие явно пытались нанести нашей наступающей группе фатальное огневое поражение с целью заставить её отойти на исходные). Более того, гоблины даже пытались бить по нашему тактическому тылу", - отметил эксперт.

Также, отметил Машовец, как минимум половина наших потерь - результат ближнего огневого боя, то есть получены в следствии применения противником автоматического стрелкового вооружения, что стало возможным из-за явного отказа украинского командования подавить этих стрелков "чем-то тяжёлым".

"Оперативно-тактический метод "ползучего" наступления "по-тихому" мелкими шажками в условиях позиционной войны, в определённом отношении весьма хорош. Ибо позволяет вам удерживать определённым образом инициативу, улучшать свои позиции и постепенно загонять противника в невыгодные для него условия", - подытожил он.