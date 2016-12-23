Украинские военные установили блокпост на окраине Новолуганского

Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны Украины.

"Это позволит беспрепятственно обеспечивать почти четыре тысячи жителей поселка продуктами питания и необходимыми товарами повседневного обихода, восстановить медицинское обеспечение, упорядочить процедуру провоза предприятиями необходимых товаров и горюче-смазочных материалов", - говорится в сообщении.

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Кроме того, это ускорит процедуру пропуска граждан для посещения своих родственников.

Ранее комбат сообщал, что в населенном пункте Новолуганское, расположенном в районе Светлодарской дуги, проведена операция по его освобождению.

"Ну здравствуй, Светлодарская дуга. Сегодня батальоном "Донбасс Украина" успешно проведена дерзкая операция по освобождению города Новолуганское. Сразу. Без потерь. Привет, сепары", - говорится в сообщении комбата подразделения батальона "Донбасс-Украина" Вячеслава Власенко.