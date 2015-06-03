Яценюк: по приказу России боевики начали военную операцию

Об этом заявил премьер-министр Арсений Яценюк во время посещения Международного центра миротворчества и безопасности Западного оперативного командования Сухопутных войск Вооруженных сил в Яворове Львовской области, передает "Украинская правда".

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"Россия вчера сорвала трехстороннюю встречу (трехсторонней контактной группы - ред.), а сегодня дала указание своим террористам начать военную операцию", - заявил Арсений Яценюк.

По его словам, это произошло накануне саммита G7 и он ожидает, что на этом саммите отреагируют на действия РФ. "Это еще один вызов для мирового сообщества. Ожидаю, что на саммите G7 мировое сообщество даст правильный и адекватный ответ российской агрессии", - сказал премьер.

Как сообщал УНИАН, сегодня с самого утра боевики начали наступление на позиции сил АТО в Донецкой области. По данным народного депутата, координатора батальона "Киев-1" Евгения Дейдея, по всей линии идут ожесточенные ближние бои. Боевики идут на прорыв. Позже появилась информация о том, что в районе Марьинки идет ожесточенный бой, в результате которого ранены 25 украинских бойцов.