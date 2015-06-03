В Донецкой области идут ближние бои. Среди украинских военных есть раненые
09:10, 03 июня 2015Война
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Сегодня рано утром боевики начали артобстрел Красногоровки и Марьинки.
Боевики начали артобстрелы / Фото УНИАН
Об этом сообщает депутат и координатор батальона "Киев-1" Евгений Дейдей в соцсети.
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"В 4:50 начался сильный артобстрел. Есть раненные. Красногоровка и Марьинка горит", - пишет он.
"По всей линии идут ожесточенные ближние бои. Боевики идут на прорыв", - отметил Евгений Дейдей.
В 4.50 начался сильный артобстрел. Есть раненные. Красногоровка и Марьинка горит. По всей линии идут ожесточенные ближние бои.Боевики идут на прорыв. Молимся за наших ребят...Posted by Евгений Дейдей on Tuesday, 2 June 2015
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