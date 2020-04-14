Место встречи трех стран под немецким Аахеном

Для меня все началось с города Аахен (Aachen), или же просто Ахен. Года четыре назад я решила провести отпуск в федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия. Помимо крупных-шумных Кельна и Дюссельдорфа, я решила захватить более спокойное место, выбрав самый западный город страны – Аахен. Это была любовь с первого взгляда. Настолько комфортно я себя здесь чувствовала. Этот город стал для меня одним из тех, куда хочется возвращаться и где ты как-то особенно легко ориентируешься, будто это твой родной город.

Уютный и свободный Аахен

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Немного фактов. Аахен город древний – впервые он упоминается еще в эпоху римлян где-то в 3 веке под названием Aquisgranum. Последние заложили город из-за здешних минеральных источников, город является бальнеологическим курортом и по сей день. В Аахене сейчас доступны немало саун, бань и терм на любой бюджет – от роскошных комплексов со всеми удобствами до более бюджетных общественных заведений. К слову, культура посещения саун среди немцев – это отдельный момент, и к нему нужно быть морально готовым. Дело в том, что немцы в этом плане довольно раскрепощенные, не стесняются наготы и особо не парятся по поводу своего внешнего вида. Нашему закомплексованному человеку это может быть непривычно.

Прямо в центре города находится белый павильон под названием Элизенбруннен (Elisenbrunnen), где помимо ресторанов и магазинов расположены источники с питьевой водой (правда, из-за высокого содержания сероводорода от нее исходит не самый приятный запах). Большая поляна через дорогу от него довольно популярна среди горожан как место для отдыха с едой/напитками в обед или под вечер. Здесь же есть еще парочка интересных городских достопримечательностей – фонтан «Круговорот денег» и павильон на месте археологических раскопок, снабженный исторической справкой о городе.

К слову, об аахенских фонтанах. Это своего рода визитная карточка города. Я особо не углублялась в историю, почему так произошло, но их в городе очень много. Некоторые из них довольно причудливые. Например, мне особенно нравятся фонтан с воробушками и фонтан с петушком, торчащим у крестьянина из весьма неожиданного места.

В начале Средневековья Аахен был важным местом и часто служил резиденцией франкских королей. Особый расцвет города наступил во времена короля Карла Великого, который в конце 8 века сделал Ахенский дворец своей зимней резиденцией, а позже и вовсе столицей Франкского государства. Один из самых значимых монархов Европы умер и был похоронен в Ахене в 814 году, и до сих пор почитается как святой покровитель города.

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С именем Карла Великого связано и возникновение главной достопримечательности города – Ахенского собора (Aachener Dom), построенного в 796-804 годах по приказу короля в византийском стиле. За годы своего существования собор многократно достраивался, перестраивался, разрушался, и позже приобрел более готический вид. Здание и правда величественное, заслуженно внесенное в список Всемирного наследие ЮНЕСКО.

Еще больше поражает внутреннее оформление Ахенского собора. Пожалуй, одно из самых красивых в Германии, что я видела (а я объездила практически всю страну). Там все по-богатому: сверкающая сине-золотая мозаика на сводах, напольные узоры из мраморной плитки, изящные витражи и золотистые люстры. Вход в собор бесплатный, но фотографировать можно за пожертвование 1-2 евро.

К слову, учитывая масштаб постройки, вокруг возведения собора ходит немало легенд. Например, что деньги на его строительство пришлось брать у самого дьявола, но при условии. По одной версии, дьявол должен был получить душу первого, кто войдет в достроенный собор, однако горожане обхитрили дьявола, впустив туда первым волка. Дьявол понял подвох только растерзав жертву. В подтверждение этой легенды на входе в собор стоит бронзовая скульптура волка. По второй версии, дьявол пожелал, что бы в соборе не было окон, которые бы пропускали в середину свет. Однако архитекторы знали, что дьявол не сможет пройти внутрь собора дальше определенной точки, а потому спроектировали его так, что при входе в собор и правда кажется, что там нет окон. И только зайдя внутрь они становятся видны. Сейчас на этой «точке дьявола» впечатан его след.

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А еще Аахен – город студентов. Учиться в довольно престижном Рейнско-Вестфальском техническом университете Ахена приезжают люди не только со всей Германии, но и из других стран. Всего там учится порядка 30 тысяч студентов. Для города с населением менее 250 тысяч человек это довольно много. А ведь это не единственное здешнее высшее учебное заведение.

Именно большое количество молодежи делает город таким демократичным. Сейчас расскажу вам о своем любимом аахенском баре Domkeller. Находится он в самом историческом центре города, как можно догадаться по названию – возле Аахенского собора. В свой первый приезд я познакомилась с местной студенткой на концерте в клубе Musikbunker Aachen e.V. (это одна из самых популярных городских концертных площадок, расположенная в реальном бункере). Я пошла на концерт от нечего делать, совершенно ничего не зная о творчестве группы. Пока я стояла грустила, ко мне подошла девушка и спросила, сама ли я здесь, а потом предложила постоять вместе, так как она тоже была сама. Это еще раз доказывает, насколько там легкие в общении и не закомплексованные люди. Потом мы еще пошли в местный бар, где попали на вечеринку греческой диаспоры в честь чьих-то именин (а для греков это важнее Дня рожденья). Было очень шумно и одновременно казалось, будто все там давние друзья, даже посторонние посетители. Пиво постоянно появлялось просто из ниоткуда. В общем, это был вечер из тех, что запоминаешь надолго. Но проблема в том, что я не запомнила название бара и где он вообще. Помнила только, что рядом брусчатка и площадь. Я уже и не надеялась найти его в будущем. Но в итоге, блуждая по городу в поисках места, где выпить бокал пива вечерком, я набрела на Domkeller. Я сразу его узнала. В нем всегда много людей и все в основном пьют пиво, очень расслабленно и демократично. И если ты там сам, ты не чувствуешь дискомфорта. Особенно рекомендую местное пиво Eifel Landbier, оно такое мутное, для любителей нефильтрованного. Еще из местного здесь подают Kölsch, но он больше родом из Кельна. В общем, это must visit в Аахене.

Еще немного о том, где можно вкусно и дешево поесть в Аахене. Город все же студенческий, этот вопрос здесь всегда актуальный и при этом отлично спасает простого туриста, который не хочет тратиться на еду в дорогих ресторанах для туристов в центре. Лучше всего идти от Аахенского собора в направлении Мостовых ворот (Ponttor) примерно километр по Ponttorstraße – там вам попадется большое количество кафешек типа пицца, суши, шаурма, мексиканское, вега и так далее, по очень даже приятным ценам.

Подкрепившись, можно будет прогуляться по уютной аллее Ludwigsallee, завернув на небольшую гору Salvatorberg с одноименной церковью на вершине, а еще чуть дальше – выйдете в огромный городской парк Stadtpark, еще одну популярную зеленую зону в Аахене. Немцы вообще очень любят парки – они там занимаются спортом, просто гуляют, встречаются с друзьями, ходят на свидания, устраивают пикники, и, главное, никто никому не мешает, все держат дистанцию (что в 2020 году стало очень актуально).

Кроме того, в Аахене есть милый зоопарк Aachener Tierpark. Он сравнительно небольшой, но очень уютный. Там не самая большая коллекция животных, но зато у питомцев много пространства и обязательно есть компания. А еще среди местных жителей очень популярно опекунство над животными в зоопарке.

А еще Аахен – своеобразная конная столица Германии, и это вы поймете сразу, прибыв на железнодорожный вокзал города. Там вас встретит скульптура четверке лошадей. Шутки ли, еще с 20-х годов прошлого века в городе проходит фестиваль CHIO Aachen, считающийся самым престижным конноспортивным событием в мире. И, разумеется, в городе немало школ верховой езды, даже тематические детские лагеря есть.

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Напоследок обязательно попробуйте знаменитый аахенский пряник Aachener Printen. Изначально такие лебкухены были подслащены медом, но в течение веков традиционным стало использование сиропа из сахарной свеклы, а также различных пряностей – корица, анис, гвоздика, кардамон, кориандр, имбирь. В городе есть несколько различных производителей – больших и маленьких. Но самой распространенной считается сеть булочных/кафе Nobis Printen, история которой началась еще в 1858 году с небольшого семейного бизнеса. У них довольно вкусно и приемлемые цены, а помимо пряников можно купить другую выпечку, пирожные и горячие напитки.

Поход на границу трех государств из Аахена

Dreiländereck, с немецкого дословно «угол трех стран» – это такое место примерно в 5-6 километрах от центра Аахена, где в одной точке сходятся три государства: Бельгия, Германия и Нидерланды. Дело было так: мне нужно было скоротать часов 6 до заселения в отель, и ничего умнее в голову не пришло, как пройтись до точки соединения трех стран пешком. Закинув вещи в камеру хранения отеля, я бодро двинулась по прямой по Google-картам, каких-то там 5,9 км показывало.

Однако на полпути я поняла, что захожу сначала в частные владения, а потом и вовсе в лес. С туристическими дорожками и маркировкой маршрута, справедливости ради. Вошла я в него в Германии, покружила там прилично, а вышла уже в Нидерландах. Еще чуть-чуть – и я оказалась в Бельгии. Мобильный роуминг даже устал меня приветствовать в новой стране. Мораль: далеко не по всем маршрутам, которые предлагают нам онлайн-карты, на самом деле можно пройти, и в конечном итоге маршрут будет куда дольше.

Сфотографировавшись на той самой точке, я еще немного побродила по территории. На удивление, народу там хватает. Первым делом зашла в кафешку, которая формально находится в Бельгии. Здесь же можно попросить, чтоб вам разрешили подняться на стоящую рядом вышку (не бесплатно, разумеется). Также в этой зоне есть несколько памятников, большой «зеленый» лабиринт Labyrint Drielandenpunt, зоны отдыха с фастфудом и пивом, чуть дальше вполне приличный то ли немецкий, то ли нидерландский ресторан. А вокруг всего этого лес, по которому можно пройтись по нескольким туристическим маршрутам, устроив себе день активного отдыха.

Назад я пошла более цивилизованным путем – через нидерландский городок Ваалс. Городишко совсем маленький, там такие маленькие типично голландские домишки, совсем не как всего в пяти километрах в Аахене.

А еще в Ваалсе очень красивый собор в готическом стиле, довольно внушительных размеров, как для такого небольшого городка.

Вообще, это очень интересный опыт. В какой-то момент ловишь себя на мысли, что не понимаешь, в какой ты стране. Прохожие здороваются с тобой на трех разных языках, вывески на трех языках и везде по три флага. А потом нидерландский городок плавно перетекает в Аахен.

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На самом деле, доехать из центра Аахена до Dreiländereck можно и на автобусе, однако, как по мне, это не целесообразно. Дело в том, что ехать придется с пересадкой на маршрутах, которые ходят раз в час. Потому на дорогу уйдет около часа, из которых вы больше времени проведет на остановке в ожидании пересадки. Уж лучше прогуляться. Впрочем, если таки решите ехать на общественном транспорте – маршрут можно составить на сайте регионального перевозчика ASEAG, у них также довольно удобное приложение, которое еще и стоимость билета рассчитывает. Охватывает он как сам город, так и соседние районы. Тут стоит учесть, что хоть Аахен и принадлежит к земле Северный Рейн-Вестфалия, на него не распространяется зона действия основного в регионе транспортного объединения Рейн-Рур VRR.

Маастрихт – старая добрая Голландия

Чем мне нравится Аахен, так это тем, что из него можно очень легко и, главное, бюджетно попасть в соседние Бельгию и Нидерланды, если вы не хотите ограничиваться одной страной. Местные даже на велосипедах туда ездят. По легенде, немецкая молодежь периодически устраивает вылазки в соседние нидерландские городки покурить марихуану, ведь там это легально, а в Германии – нет.

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Начну с нидерландского города Маастрихт (Maastricht) в провинции Лимбург примерно в 30 километрах от Аахена. Я не особо большой фанат шумных толп туристов и популярных локаций, а потому Амстердам мне не очень зашел. Да, красиво, весело, насыщенно, и космические кексы совершенно легально. Наверное, тем, кто целенаправленно едет оторваться – то, что нужно. Однако весь этот шум и толпы сильно утомляют. Но я ведь отдохнуть от киевского шума еду.

И вот небольшой Маастрихт на контрасте мне очень понравился. Такой уютный и неспешный. Здесь чувствуешь себя таким расслабленным, можно бесконечно бродить и рассматривать все вокруг. Это те опрятные, почти идеальные Нидерланды, где ты отдыхаешь душой. С множеством невысоких домиков с красивыми оконными рамами, ставнями и яркими дверьми, таких типичных для Нидерландов. Я заезжала в город на несколько часов, но мне там было так комфортно, что теперь я подумываю заехать туда на пару дней, когда мы наконец снова сможем путешествовать, и досмотреть то, что не успела. Очень советую для знакомства со «старыми» Нидерландами.

Что же посмотреть в Маастрихте? Да просто выходите в город и идите, куда глаза глядят. Маастрихт не настолько большой. В исторической части города вам то и дело будут попадаться заслуживающие внимания достопримечательности: старейшая церковь Нидерландов, красивейшая Базилика Святого Сервантия (Sint-Servaasbasiliek), готическая Церковь Святого Иоанна с красной башней (Sint Janskerk) в составе комплекса Vrijthof, главная в городе Рыночная площадь (Markt), где расположена городская ратуша и проводятся ярмарки, бывшая церковь Синт-Ламбертускерк в неороманском стиле (St. Lambertuskerk), а ныне культурное пространство и work space, древние городские Адовы ворота (Helpoort) и многое другое.

Отдельное внимание стоит уделить улочкам в историческом центре Маастрихта – идеально ухоженным, с брусчаткой и красивыми домиками, в которых расположены многочисленные магазины различных ценовых категорий, а также кафешки.

Обратила внимание, что одна из улиц в исторической части Маастрихта была полностью увешана американскими флагами. Впрочем, я так и не смогла нагуглить, с чем это было связано.

Личное наблюдение: поскольку нидерландский язык имеет много похожих слов с немецким, да и до Германии рукой подать, здесь намного лучше понимают немецкий, чем английский. Конечно, английский они знают хорошо, но, если нужно узнать что-то более специфическое – лучше немецкими словами, есть вероятность, что попадете на однокоренное.

Город стоит на реке Маас, или же Мёз (Maas), и, разумеется, прогуляться по набережной – обязательный пункт программы при посещении Маастрихта. Два берега города соединяют несколько мостов, самый интересный из которых – старейший в городе мост Sint Servaasburg.

Маастрихт город древний, причем настолько, что даже толком неизвестно, когда именно и кто его основал – то ли местные племена, то ли завоевавшие их римляне. Но точно известно, что еще в начале 1 века нашей эры на этом месте была построена военная крепость. Месторасположение у города довольно выгодное, потому он всегда считался стратегически важным и в него регулярно кто-то вторгался – то французы, то немцы. А потому здесь до сих пор сохранилось сразу несколько старинных фортов с подземными пещерами, в некоторые даже можно зайти – Grotten Noord, Zonneberg, Groeve de Tombe примерно в одной части города. Первые – ближе всего к историческому центру города, примерно в 1,5 километрах, две другие – на расстоянии вдвое больше. Это популярная среди туристов и горожан местность с лесами, лугами, озерам и реками, куда можно отправиться провести день на природе. В противоположной части города можно найти еще одни руины старого форта – Lage Fronten, менее популярные и более уединенные, где больше местных. А поскольку все форты на возвышенностях – с них открываются прекрасные виды на город.

Еще одно интересное место – Kazematten Waldeck в одноименном парке, который соединяется с Jekerpark и Aldenhofpark, плавно перетекающими в Monseigneur Nolenspark. Такой себе каскад парков недалеко от Маастрихского университета, где можно провести несколько часов в тишине и покое.

И еще один факт: в 1992 году в Маастрихте было подписано соглашение об учреждении валютного союза стран ЕС, известное как Маастрихтский договор – документ, положивший начало Европейскому союзу.

Доехать от Аахена до Маастрихта можно как на поезде, так и на автобусе. Я выбрала второй вариант, потому что так чуточку дешевле – часовая поездка на автобусе Flixbus обойдется в 5 евро. Однако, как часто бывает с этим бюджетным автобусным перевозчиком, в обоих городах он останавливается не на центральных ж/д-вокзалах, а на скромных остановках – в Аахене чуть дальше Ponttor, а в Маастрихте – недалеко от Helpoort.

Льеж – город оружейников и семи церквей

Еще один вариант быстренько съездить из Аахена «за границу» – бельгийский город Льеж (Liège), примерно в 45 километрах от него. Добираться от Аахена в Льеж лучше на поезде. Билет в одну сторону обойдется примерно в 10 евро, придется сделать одну пересадку, на дорогу уйдет около часа.

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Интересно, что приезжает поезд на городской вокзал Льеж-Гийемен (Liège-Guillemins), который помимо того, что является главной транспортной артерией города и важным транспортным узлом всей страны, еще и сам по себе – достопримечательность. Вокзал здесь открыли в середине 19 века, но его современное здание появилось в 2009 году. Автором его был никто иной, как знаменитый «био-тек» архитектор Сантьяго Калатрава. Тот, который создал такой шедевр современной архитектуры, как Город искусств и науки в Валенсии. Вы наверняка могли видеть его во многих рекламных роликах, а также видеоклипах, фильмах и сериалах. Например, в «Мире дикого запада».

Сам Льеж – третий по величине город Бельгии и столица одноименной провинции, но на деле он сравнительно небольшой, здесь живет менее 200 тысяч человек. Основан город был чуточку позже, чем Аахен и Маастрихт – в 8 веке, но все равно это довольно красивый старинный город с богатой историей. На протяжении столетий Льеж являлся настоящей «Меккой» для конструкторов-оружейников со всего мира, которые приезжали сюда либо на постоянную работу, либо временно для изучения опыта льежских коллег. Потому проблем с деньгами у города не было.

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Что же стоит посмотреть в Льеже? В отличие от Маастрихта, все самое интересное в этом бельгийском городе запросто можно посмотреть за несколько часов. В городе много неприметной высотной застройки второй половины 20 века, если сравнивать с тем же Маастрихтом, тогда как исторические здания сосредоточены в основном в центре. Тем не менее, это не значит, что в городе нечем заняться, приехав сюда на пару дней.

Визитной карточкой Льежа является его знаменитая улица-лестница Montagne de Bueren в 3 километрах от железнодорожного вокзала Льеж-Гийемен. Появилась она здесь в 1875 году, по легенде, чтобы упростить жизнь солдатам, базирующимся в крепости над улицей. История гласит, что внизу лестницы в квартале Ор-Шато в те времена было немало увеселительных заведений, где любили «отдыхать» военные. В конечном итоге было принято решение построить лестницу насквозь, чтоб они могли в случае чего быстро вернуться в крепость. Оттуда и другое название улицы - Солдатская лестница.

Пешеходная 374-ступенчатая лестница между старинными домиками неизменно привлекает большое количество туристов, даже несмотря на то, что придется изрядно попотеть, чтоб осилить ее вверх. Хотя я лично схитрила – поднялась к верху в обход по дороге с менее крутым подъемом – там сейчас, к слову, на месте вышеупомянутой крепости расположился парк цитадели с отличной обзорной площадкой, а спустилась вниз по лестнице.

Примерно в том же направлении находится и исторический центр города со всеми его соборами, дворцами, старинными домиками и парками. Чтобы не повторять один и тот же маршрут в обоих направлениях, от вокзала до лестницы можно пойти по городу – через улицу Серби (Rue de Serbie) и дальше по бульвару Авруа (Boulevard d'Avroy) или параллельному ему проспекту Рожье (Avenue Rogier), между которыми расположился уютный парк Авруа (Parc d'Avroy). Обязательно перейдите через дорогу к двум небольшим скверикам со старинными скульптурами, например, быка (Le Dompteur de Taureau).

Постепенно вы выйдете на бульвар Совеньер (Boulevard de la Sauvenière), перпендикулярно которому будут популярные улицы с магазинами и кафе. Именно здесь и начинается основной исторический центр Льежа.

Еще немного и окажетесь у одной из главных городских достопримечательностей – неоготического Дворца Князей-Епископов (Palais des Princes-Évêques), построенного в начале 16 века. Находится он на площади Сен-Ламбер (Place Saint-Lambert) в самом центре Льежа. А уже отсюда витиеватыми улочками в гору постепенно дойдете до той самой улицы-лестницы. Если есть время и вдохновение, можете заскочить в местный этнографический Музей валлонской жизни (Musée de la Vie Wallonne) – если не зайдете внутрь, то хоть посмотрите на интересное историческое здание.

Ну а отсюда можно смело направляться назад к вокзалу вдоль набережной реки Мёз – к слову, эта же река протекает и в Маастрихте. На выходных там еще устраивается большая ярмарка-барахолка – с едой, напитками, продуктами, одеждой, книгами, всякими старинными штуками и даже живыми птицами.

Отдельный момент – готические соборы Льежа. Их здесь несколько, и они будут то и дело попадаться вам на пути. Самый главный из них – Льежский собор Святого Павла (Cathédrale Saint-Paul de Liège), основанный в первой половине 15 века.

Также очень советую заглянуть в Церковь Святого Джеймса (Sint-Jacobskerk). Она довольно красива внутри, а также очень демократична. Например, когда я была в городе, там как раз проводили выставку современного искусства. Только представьте, причудливые, порой на грани скандала произведения посреди церковной роскоши. И никакого конфликта.

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Кроме того, с исторической точки зрения стоит заглянуть в Церковь Сен-Дени (Collégiale Saint-Denis) в романском стиле с высокой башней, возведенную здесь еще в далеком 10 веке. Она была одной из семи коллегиальных церквей Льежа, которым в Средние века фактически принадлежал весь город.

Интересный факт: в Бельгии три официальных языка, но несмотря на соседство с Германией, главным в провинции Льеж считается французский, а не немецкий. Впрочем, и немецкую речь здесь можно часто услышать.

Поездка в живописный нацпарк Айфель из Аахена

Если вам захочется побыть поближе к природе, также из Аахена можно поехать в Национальный природный парк Айфель (Nationalpark Eifel). Парк основали в 2004 году, чтобы защитить древний буковый лес, который когда-то полностью покрывал эту территорию. В зоне доступности от Аахена находится, пожалуй, самое известное место Айфеля – Рурское озеро (Rursee). Оно извивается змейкой посреди густых лесистых холмов больше чем на 10 км в длину и действительно выглядит волшебно.

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Я выехала из Аахена в начале девятого, и после двух пересадок к 10 утра была на остановке Rurberg Kirche в крохотном городке Рурберг (Rurberg), это около 30 км расстояния и 5,6 евро за билет в один конец (рассчитать его можно в упомянутом выше приложении ASEAG). Именно там начинался мой маршрут до кульминационной точки озера. Еще на подъезде я поняла, что будет очень красиво. Атмосфера тоже дух захватывала – сразу после дождя, но солнце уже выглядывало. Чувствовалась бодрящая свежесть, птицы вовсю пели, белочки прыгали. Правда, изначально я немного не туда повернула, а потому сделала лишний круг. Нашла несколько живописных точек, хотя потратила немного лишнего времени и сил на первом же этапе. Стоит отметить, что местность в районе Айфеля не совсем дикая. Помимо Рурберга там есть еще несколько тихих поселков, даже с отелями.

Когда я выбралась на нужную дорожку – до заветной точки Rursee было еще 9 км через лес. Периодически срывался дождик и это дополняло атмосферу первозданного леса на скалистых обрывах, с поваленными ураганами и временем деревьями. Иногда мне встречались другие туристы, что интересно – большинство старшего возраста. Я немного переживала, что, когда выйду на озеро – будет туман. Но мне повезло – до этого момента вышло солнце, а потому озеро было ярко-сине-голубым. Просто потрясающее зрелище! Там же я наконец передохнула, съела обед туриста в виде сосисок из супермаркета и окунула уставшие ножки в озеро. Все это с видом на красоту невероятную.

Назад в Рурберг я поплыла на кораблике, чтоб лучше рассмотреть все озеро, ведь из леса не так уж и много было видно. Билет в один конец стоит 7 евро, ехать 45 минут. И оно того стоит, поверьте. Главное, изучите заранее расписание – как автобусов на участке Рурберг-Аахен, так и корабликов (они там разных категорий, особо ленивые могут поплыть в обе стороны).

Интересный факт: когда будете ехать на автобусе где-то в 15-20 минутах от Аахена, из окна можете увидеть «зубчики» вдоль дороги. Это остатки так называемой Западной стены (Westwall), возведенной на Западе Германии незадолго до начала Второй мировой войны как наземная линия обороны. Среди противников Германии она известна как Линия Зигфрида (Siegfriedstellung). После войны наземные сооружения стены были почти полностью разрушены, остались лишь отдельные участки, в том числе под Аахеном. А вот подземные участки линии до сих пор частично используются войсками НАТО.

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Порой не самые раскрученные в туристическом плане места и города на деле приносят нам куда более яркие переживания, чем «затертые до дыр» топовые локации. Побольше вам неожиданных открытий! А пока сидите на карантине, как раз можно проштудировать карты в поиске новых необычных мест для будущих путешествий!

Марина Григоренко

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