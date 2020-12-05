Украине на заметку: как Германия дала второй шанс заброшенным шахтам и заводам благодаря туризму

В Украине время от времени поднимается вопрос развития индустриального туризма на базе заброшенных объектов горнодобывающей отрасли, однако пока дальше разговоров дело особо не заходит. Тем временем УНИАН.Туризм решил вспомнить города Германии, где как раз успешно удалось воплотить подобную инициативу в жизнь. Ведь Украине, где десятилетиями без дела ржавеет огромное количество заброшенных шахт и заводов, действительно есть чему поучиться у практичных немцев.

Немного истории

Со стартом промышленной революции, начавшейся в Германии в первой половине 19 века, особый толчок для развития получил Рейнско-Рурский регион, находящийся на территории современной федеральной земли Северный-Рейн Вестфалия. В тот период здесь активно начала развиваться угольная промышленность, и уже вскоре Германия вовсю обеспечивала углем не только себя, но и добрую половину Европы. Ну а воинственный настрой тогдашних немцев, в свою очередь, способствовал развитию сталелитейной промышленности, для которой опять же нужен был уголь. Страна готовилась к войне – ей нужны были машины и оружие.

Однако спустя полтора столетия, ввиду целого ряда факторов – от капитуляции Германии во Второй мировой войне до ситуации на мировых рынках – все кардинально изменилось. Добывающую и металлургическую отрасли страны, которые были тесно связаны между собой, серьезно подкосили мировые кризисы в этих сферах в 50-70-х годах. В какой-то момент немцы поняли, что просто нет смысла тратить человеческий и финансовый ресурс на то, что не приносит доходов и не является конкурентным на мировых рынках, гораздо выгоднее покупать все это за рубежом. Ведь цены на сырье снижались, а затраты на добычу угля становились все больше, как и риски – его запасы постепенно иссякали, потому копать приходилось все глубже. В какой-то момент отрасль просто стала дотационной.

С другой стороны, ФРГ, к которой относилась земля Северный-Рейн Вестфалия, за пару десятков лет успешно восстановилась после войны и принялась переориентироваться на более перспективные и современные, технологические и интеллектуальные отрасли.

А еще немцы думали об экологии своей страны, ведь все это «побочное» добро, которое оставалось от промышленности, попадало в реки и атмосферу. И о здоровье своих граждан, задействованных в не самых безопасных производствах. Параллельно в стране начался плавный переход на альтернативные источники энергии, предусматривающий в том числе отказ от производства ядерной энергии до конца 2022 года.

Разумеется, когда в 80-х годах прошлого века правительство Германии начало постепенно сворачивать угольную промышленность, было много недовольных. За 20 лет в Рурском регионе исчезло около полумиллиона рабочих мест в добывающей отрасли, тогда как в альтернативных сферах количество вакансий увеличивалось не так быстро. А ведь рабочим еще надо было переучиваться под новые реалии! Однако в итоге немцы справились со всеми вызовами, и сейчас вспоминают о своем промышленном прошлом с легкой ностальгией и благодарностью.

Важную роль сыграло то, что процесс проходил постепенно. Угольную промышленность начали сворачивать в 80-х годах, и только в 2018 году в Рурском регионе закрыли последнюю каменноугольную шахту. Немного бурого угля в Германии еще добывают, но и от этого в будущем планируют отказаться. Вот такой упрощенный краткий пересказ.

Настоящее Рурского региона

Что же случилось с огромной площадью закрытых заводов и шахт со всеми имеющимися там сооружениями? Все просто: открытую территорию озеленили и превратили в прогулочные зоны, а здания цехов и шахт – в музеи и культурные пространства, попадая внутрь которых будто оказываешься внутри живой машины.

Тем более, что немецкая цеховая архитектура, преимущественно красного цвета, – это отдельный вид искусства, своим внешним видом привлекающий огромное количество любителей атмосферных фото. Ну а жители региона от этого тоже получили свою выгоду, ведь открытие подобных туристических и культурных объектов создало большое количество новых рабочих мест.

Современная Рурская конурбация площадью почти 4,5 тысячи квадратных километров и с населением около 5,3 миллионов человек – это одна из крупнейших городских агломераций в Европе, города которой практически сливаются друг с другом. Едешь на поезде из одного города в другой, и совершенно не замечаешь границы. Многие жители региона вообще живут в одном городе, а ездят на работу или учебу – в другой.

Крупнейшими городами здесь являются Дортмунд и Эссен, каждый с населением около полумиллиона человек. Именно в них можно увидеть одни из самых успешных примеров «перепрофилирования» бывших промышленных объектов под индустриальный туризм. Также интересные локации можно разыскать в Бохуме, Дуйсбурге, Оберхаузене, Гальзенкирхене и еще нескольких городах.

Мы немного подробнее расскажем о самых интересных здешних объектах индустриального туризма, которые объединились в рамках регионального проекта «Путь индустриальной культуры» Рурского региона (Route der Industriekultur). Всего он включает в себя 56 основных достопримечательностей: 26 объектов, в том числе несколько музеев, 17 смотровых площадок с панорамным видом на индустриальный пейзаж и 13 значимых рабочих поселков.

Шахта Цольферайн в Эссене

Бывшая каменноугольная шахта Цольферайн (Zeche Zollverein) в Эссене, пожалуй, самый известный объект индустриального туризма в Рурском регионе. Шахта начала работать в 1834 году, когда некий немецкий предприниматель занялся поиском месторождения коксующегося угля для своих сталелитейных заводов. Более столетия Цольферайн была настоящим промышленным гигантом, однако в 70-е годы прошлого века начала постепенно приходить в упадок. В конце 1986 года ее решили полностью закрыть, тогда как здешний коксовый завод проработал еще несколько лет. Часть помещений Цольферайн сохранили в качестве памятника индустриальной культуры, который в 2001 году был включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Сейчас Zeche Zollverein в Эссене – это культурный и творческий центр города. Здесь регулярно проводятся всевозможные ярмарки, фестивали, концерты и другие творческие проекты. На территории центра есть несколько музеев, включая музей «Дорога угля» и музей Рурского региона, а в бывшем коксовом заводе размещена выставка современного искусства и устраиваются временные тематические выставки.

Да и по внушительной уличной территории шахты прогуляться приятно. И, разумеется, сделать побольше атмосферных фото.

К слову, сам по себе Эссен также довольно симпатичный город. Конечно, здесь нет такого количества исторических достопримечательностей, как в Кельне или Аахене, но одновременно здесь есть что посмотреть помимо индустриальных объектов.

Шахта-музей «Цехе Цоллерн» в Дортмунде

Немецкий Дортмунд большинство украинцев знают исключительно благодаря местной футбольной команде «Боруссия». Однако каким-то необъяснимым образом Дортмунд стал одним из моих любимых городов Германии. Здесь, на первый взгляд, особо нечего посмотреть с туристической точки зрения (в конце Второй мировой город разбомбили на 95%, потому почти ничего исторического не осталось). Но именно в таких городах ты лучше всего окунаешься в современную жизнь немцев – со всей этой помешанностью на футболе, многочисленными кебабными и локальными ивентами для своих. Это вам не хипстерский Берлин и не богемный Мюнхен, здесь нет толп туристов и город не заточен под приезжих. И тебя здесь совершенно не воспринимают как туриста.

Но вернемся к индустриальному туризму. Центральный тематический объект здесь – Шахта-музей «Цехе Цоллерн» (LWL-Industriemuseum Zeche Zollern), открытая в начале 20 века. Я шучу: очевидно, немцы знали, что потом придется переделывать шахту в музей, а потому сразу сделали ее здание невероятно красивым – с витражами, фигурными окнами и башенками. Сейчас здесь расположился основной индустриальный музей региона.

По иронии судьбы, хоть я не раз бывала в Дортмунде, как раз сюда не добиралась, потому что находится шахта на окраине города и на поездку сюда нужно выделять немало времени. Этим летом я собиралась туда наконец добраться, однако моя поездка в Германию благополучно накрылась медным тазом из-за пандемии. Мораль: откладывать что-то на потом – плохая привычка.

Но зато я успела побывать в районе Dortmund Hörde. Когда-то это был промышленный микрорайон на окраине города, а сейчас – довольно престижное место с не самой дешевой недвижимостью. Здесь все как-то опрятно и уютно, много отремонтированных старых домиков, несколько красивых старинных церквей, интересные инстаграмные локации и большая зеленая зона.

Отсюда идти около 2,5-3 км до моего любимого места в Дортмунде – парка Вестфален (Westphalen Park) и по пути попадаются очень интересные штуки: живописное озеро, старинный виадук, бывший завод и уютный лесной массив.

Особое внимание хочется уделить озеру Феникс (Phoenix-See) – это довольно популярное место для променадов и катания на катамаранах, где-то в 4-5 километрах от центра, с полным набором кафешек, магазинчиков, элитных котеджей и прочих благ среднего класса. Озеро правда живописное, и там живет огромное количество водоплавающих птиц – казарки, уточки, лысухи и так далее.

А самое интересное – это озеро на самом деле искусственное. Появилось оно лишь в 2011 году на месте шахты бывшего металлургического завода. В начале нулевых предприятие закрыли, после чего взялись за масштабную рекультивацию земли. Процесс занял лет 10 и сейчас эти места не узнать.

О былых временах напоминает разве что памятник гигантской печке (точнее, это реальная печка, служившая городу долгие годы, и относятся к ней с большим уважением).

В этом же районе находится другой интересный индустриальный объект – бывший доменный завод Hochofenwerk Phoenix West. Сейчас на его территории обустроили концертный зал, рядом есть пивоварня с пабом и места для активного отдыха. Но больше всего туристы здесь любят туры под названием Faszination Skywalk auf Phoenix West, во время которых можно прогуляться по высотным конструкциям завода и полюбоваться окрестностями.

Ландшафтный парк «Дуйсбург-Норд»

Общественный парк LandschaftsparkDuisburg-Nord в Дуйсбурге был открыт в 1994 году на территории закрытого металлургического завода «Мэйдерих хютте». Парк «Дуйсбург-Норд» считается одним из лучших в Европе примеров возобновления и повторного использования территории. Его цель – не просто создание зеленой прогулочной зоны в промышленном городе, но и сохранение памяти о его индустриальном прошлом. Сейчас на территории парка обустроены игровые площадки, кафе, зверинец и даже хостел. Также все желающие могут попасть внутрь одной из бывших доменных печей и на смотровые площадки, откуда открываются живописные виды на близлежащие города и Рейн.

Кроме того, бывшую ТЭЦ завода переоборудовали под огромный зал, где проводятся концерты и спортивные мероприятия, а на территории газгольдера обустроили искусственный бассейн глубиной 13 метров, который активно используют дайверы для тренировок.

Еще одна «изюминка» парка – вечернее цветное освещение бывших промышленных сооружений. И это не просто подсветка, а целая продуманная инсталляция, которая включается автоматически с наступлением сумерек. По выходным и праздникам гости могут увидеть полную программу светового шоу.

Индустриальный музей в Оберхаузене

Формально объединение LVR-Industriemuseum состоит из шести музеев разной направленности в Рурском регионе (тканевая фабрика, производство бумаги, хлопковая фабрика и так далее). Но отдельно среди них хочется выделить музей на базе бывшей цинковой фабрики в Оберхаузене LVR-Industriemuseum Zinkfabrik Altenberg. Его преимущество – удобное расположение, прямо возле железнодорожного вокзала. Я попала туда совершенно случайно: у меня была пересадка в Оберхаузене, и как раз нужно было как-то скоротать пару часов. Уже само по себе здание музея очень привлекает, а внутри него можно увидеть большое количество всевозможных агрегатов, когда-то используемых в производстве. Детишки такое обычно любят.

Еще один любопытный объект в Оберхаузене – Gasometer Oberhausen, являющийся крупнейшим газгольдером дискового типа в Европе. Раньше в нем хранили газообразные вещества, но после прекращения использования по назначению его переоборудовали в выставочный зал, где периодически устраивают тематические выставки. А на крыше Газометра оборудованы три смотровые площадки.

Немецкий музей угольной промышленности в Бохуме

Еще один интересный индустриальный объект в регионе – Немецкий музей горного дела (Deutsches Bergbaumuseum) в Бохуме, здание которого я в шутку назвала «Памятником штопору». Это один из немногих объектов индустриального туризма в Рурском регионе, который изначально был задуман как музей и никогда не использовался в производственных целях. Первая выставка открылась здесь еще в середине 19 века, а статус музея он получил в 1930 году, обосновавшись на месте бывшей скотобойни. Под нужды музея здесь построили новое стилизованное здание с искусственной шахтой для экскурсий.

Во второй половине 20 века музей постоянно расширялся, достраивался, реконструировался, сюда перевозились экспонаты из других городов региона. Кроме того, музей работает как крупный научно-исследовательский институт в области горной археологии и археометрии. В архиве музея хранятся документы по истории горного дела.

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Отличающиеся завидной практичностью немцы умудрились переориентировать экономику в более технологичное русло, при этом отдав дань уважения своему индустриальному прошлому и создав рабочие места сотрудникам «вымерших» отраслей. И Украине, где еще с советских времен без дела ржавеет огромное количество заброшенных шахт и заводов, действительно есть чему поучиться.

Марина Григоренко

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