Сказочные баварские замки: секреты комфортного путешествия в Нойшванштайн

Знаменитый замок Нойшванштайн в Баварии, считающийся одной из главных туристических достопримечательностей Германии, для меня как большого любителя этой страны, несколько лет оставался одним из тех must see, до которых по той или иной причине я не добиралась. То не по маршруту было, то времени не хватало, то еще что-то. Однако пару месяцев назад я все же туда, наконец, добралась, и не пожалела.

Как путешественник, который предпочитает перед поездкой подробно составлять свой маршрут, чтобы уже отправиться в дорогу во всеоружии, разумеется, я начала планировать экскурсию в Нойшванштайн еще будучи в Украине. И, естественно, я была наслышана о толпах туристов, длинных очередях и прочих атрибутах каждого популярного туристического места. В какой-то момент я даже подумывала снова исключить этот пункт из своего маршрута, опасаясь слишком массового наплыва туристов (ведь я ехала накануне католического Рождества). Впрочем, в итоге моя поездка сюда оказалась более чем успешной и совершенно неутомительной. А потому помимо своих личных впечатлений от этого места, я бы еще хотела поделиться несколькими секретами, как сделать свое путешествие к знаменитым баварским замкам комфортнее.

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Первое, что нужно знать – поездка в Нойшванштайн это больше, чем визит в замок, и нужно понимать: чтобы спокойно и в удовольствие посмотреть там все, нужен целый день. Ведь на деле туристическая местность, называющаяся официально Хохеншвангау (Hohenschwangau), состоит из двух замков – Нойшванштайн (Schloss Neuschwanstein) и Хохеншвангау (Schloss Hohenschwangau), находящихся где-то в 2 км друг от друга, моста Марьенбрюке (Marienbrücke), Музея баварских королей, а также невероятной красоты местности вокруг всего этого – горы, холма, озера, леса и прочие чудеса альпийской природы. Если быть честной, то как раз последнее поразило меня даже больше, чем сами замки, а потому очень советую всем не ограничивать свою поездку только архитектурой, но и побольше погулять вокруг. Плюс нужно учесть, что какое-то время могут занять очереди и ожидание своей экскурсии, а также дорога, ведь не исключено, что влезть в автобус до замков и особенно обратно с первого раза не получится.

Чаще всего в сети можно найти информацию, как добраться до замка Нойшванштайн, со стартом из Мюнхена. По карте это расстояние составляет чуть больше 100 км, но на деле дорога занимает около 2,5-3 часов, которые можно преодолеть либо на автобусе, либо на поезде, если говорить об общественном транспорте. Первый вариант добраться туда - с помощью крупнейшего автобусного перевозчика Flixbus. Из плюсов – один такой билет стоит всего 7 евро, что для дорогого немецкого транспорта очень даже пристойно, и прибывает он непосредственно в коммуну Швангау (именно там расположен Нойштванштайн). Из минусов – автобус отправляется из Мюнхена около 9 утра и приезжает на место ближе к полудню, в самый разгар очередей за билетами, а потому есть вероятность, что в сам замок можно попасть только часам к трем. Тогда как самый последний обратный автобус из Швангау в Мюнхен уезжает в 18:00. Впрочем, и за 6 часов там можно успеть многое, хотя и придется постоянно думать о времени. Второй вариант – поезд. Из плюсов – поезда ходят каждый час, потому есть возможность спланировать свое время максимально удобно, а в дороге проводят 2 часа. Первый поезд выезжает из Мюнхена около 5 утра, а последний обратный – около 22:30. Из минусов – Deutsche Bahn довольно дорогое удовольствие, а потому билет в один конец обойдется в сумму от 22 евро. Да и едет поезд только до Фюссена, а от него до Швангау еще около 5 км. Впрочем, в случае с обоими видами транспорта о билетах нужно позаботиться заранее – во-первых, чтобы не попасть на вокзал как раз в тот момент, когда будет особый наплав туристов, и билетов вам не хватит, или останутся только дорогие, во-вторых, потому что билеты онлайн заранее в Германии всегда дешевле, чем в кассе или терминале перед самой поездкой на вокзале.

Я же выбрала другой вариант – решила задержаться в самом Фюссене, к тому же, он как раз удобно располагался на моем пути из австрийского Иннсбрука. И тут стоит отметить, что туристы, останавливающиеся в Фюссене, имеют сразу ряд преимуществ перед теми, кто едет из городов подальше. Во-первых, у них есть возможность первыми добраться до Швангау в кассу за билетами в замки (разумеется, после тех туристов, которые ночуют в самом Швангау). Впрочем, последнее это все же очень маленькая коммуна всего на три с небольшим тысячи жителей, а потому мест размещения там не так уж много, да и цены на них соответствующие.

Но вернемся к Фюссену. Это довольно небольшой типично баварский городишко с населением 14 тысяч, который, тем не менее, имеет невероятно развитую инфраструктуру (нашим карпатским туристическим городкам есть чему поучиться). Там есть сразу несколько вариантов размещения – поближе к природе в коттеджах или же в центре города. Я выбрала последний вариант, однако учитывая размер городка, до более близких к шикарным альпийским видам домиков на окраине не так уж и далеко идти из центра города. А прогуливаться по такой местности отдельное удовольствие. В местных отелях, к слову, есть небольшой бонус для гостей – там выдают так называемую гостевую карточку, которая позволяет получить скидку на вход в замки 1-2 евро. Мелочь, а приятно.

С питанием в городе тоже нет проблем – есть там и традиционный немецкий кафешки-булочные, где довольно рано утром можно перекусить перед экскурсией и выпить кофе, есть и баварские ресторанчики с местной кухней. Лично я рекомендую Zum Hechten на первом этаже Altstadt Hotel в центральной части города, там очень неплохой гуляш из оленины, например, а с вином не мелочатся – порция составляет 250 млн и стоит всего 3-4 евро. Можно также закупиться в продуктовых магазинчиках, но стоит учесть, что в Европе такие магазины не привыкли работать до ночи, тем более, в маленьких городках. А еще там есть МакДональдз, который работает до полуночи, если вдруг кто-то заскучает за фастфудом.

Еще один важный пункт в Фюссене – туристический центр. Его довольно легко найти недалеко от жд-вокзала на площади Кайзера Максимилиана, 1. Работают они ежедневно с 9 до 17 (кроме нескольких праздничных дней в году – 1 января, 24 и 25 декабря), и там вам готовы любезно (и бесплатно) рассказать, как лучше добраться до замков, что еще можно посмотреть в самом Фюссене и вообще помогут, чем смогут, снарядив при этом справочными материалами. Там помимо немецкого языка, довольно неплохо говорят по-английски (и, возможно, даже и на других языках, просто я не проверяла), так что общий язык с вами обязательно найдут. Единственное, что там нельзя заранее купить билеты в замки. Более того, эти билеты в замки нельзя купить нигде, кроме как в туристическом центре в Швангау (и даже онлайн не продают, можно только забронировать, особенно удобно для групп). Но об этом чуть позже.

А пока что еще пару слов о Фюссене. Я останавливалась там всего на два дня, но теперь определенно хочу вернуться дней так на 5, чтобы вдоволь отдохнуть в тишине и покое с видом на Альпы.

А еще в окрестностях есть сразу несколько озер и термальные источники. Также из природных достопримечательностей особого внимания заслуживает водопад Лехфаль (Lechfall). Он довольно невысокий, и скорее всего имеет искусственное происхождение, и расположен на одноименной реке Лех среди скал. К слову, в одной с таких скал можно увидеть и бюст баварскому королю Максимилиану ІІ, чью династию местные особо почитают. Путь к водопаду проходит через лесистую возвышенность, по которой составлены сразу несколько туристических маршрутов – пеших и велосипедных, и повсюду расставлены специальные указатели с направлением, расстоянием и приблизительным временем в пути, так что там точно не потеряешься. К слову, с разных точек на маршруте открываются довольно живописные виды на город и горы, горы и снова горы.

Прогуливаясь по маршруту уже обратно в город вдоль реки Лех, можно будет также увидеть готический замок Хоэс (Hohes Schloss) – один из лучших сохранившихся замковых комплексов Средневековья в Баварии. Он начал строиться еще в 12 веке и долгое время был резиденцией эпископов Аугсбурга, однако в конце 18 века его превратили в австрийскую больницу. В середине 19 века там планировалась обустроить резиденцию кронпринца Максимилиана ІІ, однако в итоге он решил обосноваться в замке Хохеншвангау.

С 30-х годов прошлого века в Хоэс Шлосс находится один из филиалов знаменитого Баварского государственного собрания картин, объединяющего более 30 тысяч полотен немецкого и мирового искусства. К сожалению, я туда попасть не успела, но теперь знаю, что в Фюссене еще и окультуриться можно. Также для этих целей отлично подойдет и городской музей Фюссена, где одной из изюминок является самая основательная в Европе подборка живописи на сюжет «Пляска смерти». Правда, есть один важный момент, который стоит знать о музеях Фюссена – график работы: с апреля по октябрь вторник-воскресенье с 11 до 17, а с ноября по март – пятница-воскресенье с 13 до 16. И это один из немногочисленных минусов приезда в Фюссен не в пик сезона или в будний день.

А вот плюсов визита в Фюссен в не самое туристическое время куда больше. Это я прочувствовала уже утром на пути к Швангау. Вообще, от Фюссена до Швангау около 5 км и в хорошую погоду их вполне можно пройти пешком, если позволяет здоровье – дорога там довольно простая, а гулять приятно. Я же была там в 20-х числах декабря и у меня было не очень много времени, а потому все же выбрала автобус. Первый рейс (№73 или №78) в Швангау идет где-то между 7-8 утра от жд-вокзала (точное расписание обычно есть в отелях, а также на самой автобусной остановке), а проезд стоит около 2 евро и оплачивается при посадке у водителя. Именно ранними автобусами лучше всего ехать к замкам, чтобы все успеть. К слову, расписание лучше изучить заранее, чтобы точно просчитать, когда лучше всего приехать и уехать (с учетом того, что на обратную дорогу на остановку стоит прийти заранее, ведь уже минут за 40 до рейса там начинает выстраиваться очередь и есть риск не влезть).

Тот самый туристический центр, который единственный продает входные билеты в замки, находится метрах в 500 от автобусной остановки. Работает он с 1.04 по 15.10 с 8:00 до 17:00, а с 16.10 по 31.03 – с 9:00 до 15:00. Замки открыты круглый год, кроме 1 января и 24 декабря (Нойшванштайн также закрыт 25 и 31 декабря). Я пришла к кассам где-то в 8:20 в зимний период, т.е. за 40 минут до открытия, и там уже была небольшая очередь, которая к моменту открытия стала уже довольно внушительной. Представляю, что там творится в туристический сезон… Потому мой совет всем – если хотите избежать долгого стояния в очередях, выбирайте менее пиковые даты, и лучше посреди недели. Впрочем, сотрудникам касс стоит отдать должное – билеты оформляются довольно быстро. Можно купить билет только в один замок, это обойдется в 13 евро (12 евро со скидкой по гостевой карточке из отеля), или билет на два замка за 25 евро (23 евро со скидкой). При этом у вас спрашивают, на каком языке вы хотите слушать экскурсию, и уже отталкиваясь от этого подбирают оптимальное расписание.

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Важно знать, что попасть в замки можно только по билету и только в указанное время: если вы пропустите – то все, а билеты можно купить только на текущий день. Кроме того, в замки пускают только в сопровождении экскурсовода или смотрителя (если вы идете с аудиогидом). Экскурсия занимает около 30 минут: вас довольно в быстром темпе проводят по доступным для туристов залам и рассказывают основные факты. Так что стоит понимать, что свободно погулять и поразглядывать все детали вам никто не позволит. И еще там категорически запрещено фотографировать. В особо ценных залах даже стоит охрана, которая следит, чтобы никто ничего не трогал и не снимал. Но тем не менее, один раз увидеть оба замка изнутри все же стоит. Ведь это тот случай, когда все выполнено роскошно и «по-богатому», но при этом не вульгарно.

Лично мне побывать внутри было интересно и с исторической точки зрения. Оба замка в 19 веке были резиденциями королей баварской династии Виттельсбахов. Хохеншвангау буквально на руинах возвел Максимилиан II в романтическом стиле.

Именно здесь практически всю свою жизнь провел его сын – в будущем известный как сказочный король Людвиг II. Эксцентричный юноша, который больше хотел развивать искусство, чем воевать, и был огромнейшим фанатом композитора Рихарда Вагнера, воссел на трон в возрасте 18 лет после внезапной смерти своего воинственного отца. И спустя пять лет он начал главный проект своей жизни – строительство романтического замка Нойшванштайн.

Замок строился целых 17 лет, и до его полного завершения Людвиг Баварский немного не дожил. Прогуливаясь по залам замка, везде чувствуешь дух его создателя, который провел здесь в уединении последние годы своей жизни, вплоть до свержения с престола. В интерьере же замка основным мотивом стали иллюстрации к операм Вагнера и старинным германским легендам. Отдельную роль играет лебединый сюжет - им пронизана вся архитектура и художественные украшения замка. Лебедь – это герой оперы Вагнера «Лоэнгрин», которую король безумно любил, а еще это геральдическая птица старинного рода графов Швангау, преемником которого считал себя его отец Людвига - Максимилиан II. К слову, лебединый сюжет присутствует и в замке Хохеншвангау, где есть целый Зал лебединого рыцаря.

Замок Нойшванштайн расположен по другую сторону от Хохеншвангау на холме. Расстояние между замками составляет меньше 2 километров, и туда вполне можно подняться по специальной дорожке, попутно любуясь природой и местными видами. Для тех же, кто не настроен идти пешком, туда ходит автобус (1,8 евро поездка вверх и 1 евро поездка вниз). Также можно доехать на лошадиной повозке – вверх за 6 евро, а вниз за 3 евро.

К слову, если повозки едут к самому замку по пешей дороге, то автобус едет немного в обход и останавливается у Мариенбрюке, от которого до Нойшванштайна еще 15 минут пешком. Сам мост Мариенбрюке считается здесь отдельной достопримечательностью – он представляет собой конструкцию между двумя скалами, и выглядит это довольно пугающе. Впрочем, для туристов мост открыт только в летний сезон, потому я на мост посмотрела только со стороны (правда, не совсем уверена, что согласилась бы на него ступить даже летом).

И еще немного о местной природе – лучше всего начинать свой маршрут с экскурсии по Хохеншвангау, который расположен на холме на той же стороне, что и туристический центр, и чтобы времени до следующей экскурсии в Нойшванштайн было хотя бы пару часов. Тогда между визитами в замки можно успеть прогуляться вокруг огромного озера с видом на горы, которое называется просто – Альпийское (Alpsee). Я была там зимой, и это невероятное зрелище! Мне кажется, я могла бы гулять там часами. Говорят, что эта местность прекрасна в любое время года. И, пожалуй, более теплый сезон лучше подходит для длительных прогулок, но я все же за снежные виды.

А еще там плавают лебеди (куда же без них). Мне попался довольно дерзкий птиц, который, казалось, и правда чувствует себя хозяином озера, да и вообще всей местности. Он гордо вышел из воды, подобрался сзади к ничего не подозревающей туристке, которая как раз позировала для фото, и начал ее щипать, а после, отвоевав территорию, сам с удовольствием позировал перед фотографами.

Кроме того, если позволяет время – можно еще прогуляться до Лебединого озера, оно находится на той же стороне, что и Хохеншвангау, за одноименным парком. Опять же, я туда попасть не успела, но местные говорят, что там также очень красиво. Что ж, будет повод вернуться, возможно, в летний или весенний сезон. Тем более, что Швангау – это та местность, куда можно возвращаться снова и снова, хотя бы, чтобы погулять и собраться с мыслями. И совсем не обязательно второй раз заходить внутрь замков, достаточно просто полюбоваться со стороны, а это совершенно бесплатно и избавит от очередей.

Марина Григоренко