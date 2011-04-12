Генпрокуратура ждет разрешения забрать из ФРГ депутата Киевсовета

Генеральная прокуратура Украины ожидает от немецких коллег информации о том, когда украинские правоохранители могут забрать из Германии в рамках экстрадиции задержанного там депутата Киевсовета Алексея ЕВЛАХА.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

«Со своей стороны, Генпрокуратура в рамках договоренности о процедуре экстрадиции давно направила все необходимые документы, и сейчас скорость принятия решения зависит исключительно от наших иностранных коллег», - сказали в пресс-службе.

Как сообщал УНИАН, А.ЕВЛАХ возглавлял в Киевсовете комиссию по вопросам земельных отношений. В отношении А.ЕВЛАХА возбуждено уголовное дело по признакам преступления, повлекшего тяжелые последствия на сумму более 10 млн. грн.

А.ЕВЛАХ находился в международном розыске, и 6 января с.г. был задержан в немецком городе Франкфурт-на-Майне правоохранительными органами этой страны.

Как пишет 12 апреля газета «Сегодня», по информации экс-руководителя украинского Интерпола Кирилла КУЛИКОВА, процедура экстрадиции занимает от 5 месяцев до 2 лет.

По информации газеты, следствие считает, что депутат Киевсовета от Блока Леонида Черновицкого А.ЕВЛАХ – «один из участников коррупционных земельных схем в Киевсовете: А.ЕВЛАХ озвучивал «с голоса» вопросы выделения земельных участков, на которые у депутатов даже не было документов. Руководству Киевсовета невыгодно его возвращение, поскольку он может дать показания следствию, кому на самом деле выделялась дорогая киевская земля. А.ЕВЛАХ может многое рассказать и о том же СУПРУНЕНКО, ведь, как говорят, все земельные вопросы (кому дать и что) решал именно он. Кроме того, в схемах были задействованы и другие члены Блока Черновецкого».

Напомним, Генеральная прокуратура Украины возбудила уголовное дело против зятя мэра Киева Леониаа ЧЕРНОВЕЦКОГО Вячеслава СУПРУНЕНКО и председателя фракции Блока Черновецкого Дениса КОМАРНИЦКОГО за совершение ими разбойного нападения в сговоре с группой лиц.

8 апреля 2011 года Д.КОМАРНИЦКИЙ был задержано в Киеве. Суд выдал санкцию на его арест на 2 месяца.

11 апреля 2011 г. Генеральная прокуратура Украины объявила в межгосударственный розыск В.СУПРУНЕНКО.