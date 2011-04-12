Киевский чиновник, раздававший исторические земли, объявлен в розыск

Главное управление по борьбе с организованной преступностью МВД Украины и прокуратура Киевской области объявили в розыск начальника управления Госкомзема Киево-Святошинского района Вадима ЛИТВИНА, которого обвиняют в злоупотреблении служебным положением и превышении полномочий, за что ему может грозить до 10 лет заключения, сообщает газета «Сегодня».

«Как выяснило следствие, он выдал государственный акт на 14 га земли, которая считается памятником археологии национального значения, — «Большое Ходосеевское городище», - пишет издание.

Заместитель директора Института археологии Глеб ИВАКИН сообщил «Сегодня», что городище является памятником археологии, его датируют V веком до н. э.

В информации сказано, что В.ЛИТВИН «выдал акт без получения заключения органа по охране культурного наследия». По информации источников газеты в силовых органах, стоимость причиненного государству ущерба составляет 200 млн. долларов.