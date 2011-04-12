Замминистра: эксперты подготовили позиции, дело за политиками

Для решения вопросов энергетике в контексте подготовки соглашения о зоне свободной торговли с Европейским союзом, их нужно выносить на политический уровень.

Об этом в интервью УНИАН заявил заместитель министра экономики Украины Валерий ПЯТНИЦКИЙ, комментируя результаты закончившегося 8 апреля очередного раунда переговоров по этому вопросу.

«Касательно энергетики: мы уже вышли, наверное, на тот этап, когда на уровне экспертов говорить сложно. Все, что мы могли сделать - уже сделано. Эксперты подготовили позиции к потенциальным соглашениям с обеих сторон. Дальше должны быть уже решения на политическом уровне – либо первого вице-премьера, или министра энергетики. Это во многом уже вопрос не экспертного уровня», - сказал В.ПЯТНИЦКИЙ.

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