Почти 600 тысяч украинцев в зоне АТО не получают пенсий и соцвыплат - ООН

Около 586 тыс. граждан Украины, которые проживают в зоне конфликта, с начала прошлого года не получают пенсий и социальных выплат, поскольку они не прошли регистрацию, введенную правительством страны. Об этом сообщает Управление ООН по делам беженцев (УВКБ).

При этом 50 тыс. людей с инвалидностью из числа внутренних переселенцев особенно уязвимы. В то же время, им приходится сталкиваться с дополнительными трудностями и зачастую с дискриминацией, отмечают в УВКБ.

"На востоке страны, в зоне конфликта, часто нарушают режим прекращения огня. 800 тыс. человек, проживающих в районе линии соприкосновения в Луганской и Донецкой областях, опасаются за свою жизнь", - говорится в сообщении.

В ООН отмечают, что всего более полутора миллионов внутренних переселенцев в Украине по-прежнему терпят лишения. Многие из переселенцев не могут найти работу и нормальное жилье, а конфликт на востоке страны продолжается уже четвертый год, указывают авторы сообщения.

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При этом ООН также отмечает ограничения на передвижение мирных жителей, особенно тех, которые пересекают линию соприкосновения. Только за июнь месяц через блокпосты, установленные вдоль линии, прошло более миллиона человек.

"Людям приходится выстаивать длинные очереди на блокпостах при полном отсутствии каких-либо услуг. Им негде взять питьевую воду, нет крыши над головой на случай плохой погоды и нет доступа к медицинской помощи", - говорит представитель Управления Андрей Махесич.

Кроме того, около 700 школ в зоне конфликта повреждены. В этом году 89 школ восстановили при поддержке УВКБ.Разрушения коснулись и жилого фонда. Около 10 тысяч домов срочно нуждаются в ремонте. Более того, от 40 до 60 построек вблизи линии соприкосновения получают повреждения каждую неделю.

Как сообщал УНИАН, в Одесской области обустроят социальный городок для переселенцев из зоны АТО. Каждой семье будут предоставлены во временное пользование отдельная квартира и земельный участок.