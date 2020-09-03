Такие сырники будут отличным вариантом для вкусного и сытного завтрака.

Домашние сырники – это всегда невероятно вкусно. Их можно готовить без грамма муки, используя вместо нее манную крупу. Такие сырники будут нежными, сочными, воздушными и с румяной корочкой.

Сырники с манкой станут отличным вариантом для вкусного и сытного завтрака, а также для посиделок с чаем или кофе.

Сырники на манке

Творог 5% - 300 г

Сахар - 1 ст.л.

Ванильный сахар - 10 г

Яйцо - 1 шт.

Манная крупа - 1 ст.л.

Изюм - по вкусу

Соль - по вкусу

Для панировки

Манная крупа - 4-5 ст.л.

Смешать творог с манной крупой и яйцом. Хорошо перетереть творог и оставить его на 10-20 минут, чтобы манка набухла. Между тем промыть и просушить изюм.

Добавить в творожное тесто сахар, ванильный сахар, изюм, все хорошо перемешать.

Руками сформировать небольшие сырные шайбы и обвалять их в манной крупе.

Жарить сырники на смеси растительного и сливочного масел на среднем огне до образования румяной корочки. Готовые сырники будут хорошо смаковать с вареньем или фруктами, сгущенным молоком, сливками или сметаной.

Сырники с манкой в духовке

Творог - 300 г

Сметана - 40 г

Сливочное масло - 30 г

Яйца - 2 шт.

Манка - 3 ст.л.

Сахар - 3 ст.л.

Ванильный сахар - 1 ч.л.

Разрыхлитель - 1 ч.л.

Творог размять, соединить с яйцами, сахаром и ванильным сахаром. Все хорошо перемешать до однородности, а лучше - взбить миксером.

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Добавить сметану, мягкое сливочное масло, манную крупу и разрыхлитель. Перемешать все и оставить в тепле на 20 минут.

Затем тесто еще раз перемешать. Оно должно быть, как густая сметана.

Разложить тесто по силиконовых формочках. Запекать в предварительно разогретой до 180°С духовке примерно 30 минут.

Готовые сырники вынуть из силиконовых формочек и подать к столу.

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Автор: УНИАН