Домашние сырники – это всегда невероятно вкусно. Их можно готовить без грамма муки, используя вместо нее манную крупу. Такие сырники будут нежными, сочными, воздушными и с румяной корочкой.
Сырники с манкой станут отличным вариантом для вкусного и сытного завтрака, а также для посиделок с чаем или кофе.
Сырники на манке
- Творог 5% - 300 г
- Сахар - 1 ст.л.
- Ванильный сахар - 10 г
- Яйцо - 1 шт.
- Манная крупа - 1 ст.л.
- Изюм - по вкусу
- Соль - по вкусу
Для панировки
- Манная крупа - 4-5 ст.л.
Смешать творог с манной крупой и яйцом. Хорошо перетереть творог и оставить его на 10-20 минут, чтобы манка набухла. Между тем промыть и просушить изюм.
Добавить в творожное тесто сахар, ванильный сахар, изюм, все хорошо перемешать.
Руками сформировать небольшие сырные шайбы и обвалять их в манной крупе.
Жарить сырники на смеси растительного и сливочного масел на среднем огне до образования румяной корочки. Готовые сырники будут хорошо смаковать с вареньем или фруктами, сгущенным молоком, сливками или сметаной.
Сырники с манкой в духовке
- Творог - 300 г
- Сметана - 40 г
- Сливочное масло - 30 г
- Яйца - 2 шт.
- Манка - 3 ст.л.
- Сахар - 3 ст.л.
- Ванильный сахар - 1 ч.л.
- Разрыхлитель - 1 ч.л.
Творог размять, соединить с яйцами, сахаром и ванильным сахаром. Все хорошо перемешать до однородности, а лучше - взбить миксером.
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Добавить сметану, мягкое сливочное масло, манную крупу и разрыхлитель. Перемешать все и оставить в тепле на 20 минут.
Затем тесто еще раз перемешать. Оно должно быть, как густая сметана.
Разложить тесто по силиконовых формочках. Запекать в предварительно разогретой до 180°С духовке примерно 30 минут.
Готовые сырники вынуть из силиконовых формочек и подать к столу.
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