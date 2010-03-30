Яценюк поддерживает идею Бродского о казино в Крыму

Народный депутат Украины Арсений ЯЦЕНЮК поддерживает инициативы о возобновлении деятельности казино в Крыму.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом политик заявил украинским журналистам.

“Бизнес ушел в теневой сектор. Я, будучи на выборах, проехал всю Украину, в каждой области мне рассказывали четко, где работает казино. Под прикрытием милиции и СБУ. То есть его загнали в тень”, - сказал депутат.

Он отметил, что нужно провести “детенизацию” этого бизнеса, в то же время решив социальный вопрос, чтобы дети “сидели возле учебника, и учились, а не тратили деньги возле одноруких бандитов”.

“Если казино будут в Крыму – я только «за». Они все равно занимаются сейчас в теневом секторе. Легализация, пусть платят налоги. Для Крыма это будет только плюс”, - сказал А.ЯЦЕНЮК.

Как сообщал УНИАН, 24 марта новый председатель Госкомпредпринимательства Михаил БРОДСКИЙ заявил о намерении принять закон, разрешающий деятельность казино в гостиницах Крыма, а также, возможно, в пятизвездочных гостиницах больших городов Украины.