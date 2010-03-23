Тарасюку показалось, что Еврокомиссия настроена на отмену виз с Украиной

Сопредседатель Комитета межпарламентского сотрудничества Украина-ЕС Борис ТАРАСЮК считает, что Еврокомиссия положительно настроена на отмену виз с Украиной.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом Б.ТАРАСЮК заявил сегодня украинским журналистам по завершении двухдневного заседания Комитета.

“Я общался весь вечер (22 марта – УНИАН) с комиссаром (по вопросам расширения и Европейской политики соседства Стефаном ФЮЛЕ – УНИАН) ФЮЛЕ, у меня создалось впечатление, что он настроен положительно, и имеет для этого рычаги влияния относительно того, чтобы как можно быстрее подойти к процессу формирования “дорожной карты”, - сказал украинский депутат.

При этом он отметил, что выполнение “дорожной карты” занимает время в 2-3 года. Вместе с тем, по словам депутата, Украина также должна со своей стороны выполнить ряд условий.

“Не выполняя эти требования, и становясь в позу, что, мол, вот вы перед нами ставите условия, это просто деструктивная позиция и путь в никуда”, - сказал Б.ТАРАСЮК.

Украинский депутат также выразил убеждение в том, что предложенные представителями Партии регионов в украинском парламенте два проекта законов об отмене безвизового режима для граждан ЕС фактически “подрывают” все усилия украинской дипломатии и Комитета межпарламентского сотрудничества.

“Есть два проекта законов, который исходит от Партии регионов, где предлагается отменить безвизовый режим для граждан ЕС. Можете представить себе, к чему это приведет, к какой атмосфере во взаимоотношениях между Украиной и ЕС. Потеряют в конечном итоге украинские граждане в угоду политическим амбициям наших оппонентов в Верховной Раде”, - отметил депутат.

Как сообщал УНИАН, 18 июня Украина и ЕС подписали соглашение об упрощении оформления виз. Соглашение вступило в силу с 1 января 2008 года. 9 сентября 2008 года Украина и ЕС на саммите в Париже договорились начать консультации по введению безвизового режима в долгосрочной перспективе.

Украина и ЕС начали диалог об отмене безвизового режима 29 октября 2008 года. До последнего времени ЕС отказывался предоставить Украине “дорожную карту”, необходимую для перехода к безвизовому режиму.

22 марта этого года на заседании Совета иностранных дел ЕС министры иностранных дел стран-членов ЕС консенсусно поддержали предоставление Украине “дорожной карты”, выдвинув четкие условия.