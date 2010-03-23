Вопросы цены на газ, ЧФ и русского языка должны решаться вместе

Вопросы снижения цены на газ для Украины, продолжение срока базирования российского Черноморского флота в Крыму после 2017 года и статуса русского языка в Украине должны решаться комплексно. Об этом в интервью Радио Свобода заявил министр по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Александр Попов.

«Думаю, что будет комплексный подход для того, чтобы наши нормальные добрососедские и, я бы сказал, братские отношения между украинским и российским народом, а одновременно и между правительствами и президентами развивались только в позитивном направлении. И, безусловно, комплексный подход позволит нам решать сложные вопросы, в том числе экономические. Поскольку договор (газовый) существует, и по доброй воле Россия снижать цену не будет. У них же тоже кризис », - сказал Попов.

Вместе с тем, по его словам, «ни президент, ни правительство не пойдут на то, чтобы интересы украинского народа отходили на второй план».

«Это будет решение, которое поймет и Украина, и Россия. И оно будет взаимовыгодным», - заявил министр.

Ранее депутат Госдумы России Константин Затулин, которому до недавнего времени был запрещен въезд в Украину, заявил, что вопрос снижения цены на газ и вопрос продления базирования Черноморского флота России в Севастополе «может быть каким-то образом спакетизованим».

Кроме того, комментируя заявление украинского вице-премьера Сергея Тигипко о том, что цена на газ для Украины должна быть такой, как для Беларуси, Затулин заявил: «Газ поставляется в Беларусь, в которой два государственных языка: русский и белорусский, и это сказывается на климате решение этого вопроса. Надо просто об этом задуматься».

Как сообщают украинские агентства, со ссылкой на собственные источники, завтра в Москву должна отправиться украинская делегация для проведения газовых переговоров.