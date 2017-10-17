Топливная схема в Минобороны: суд обязал инвестора носить электронный браслет

Соломенский районный суд Киева избрал меру пресечения для инвестора компании «Трейд Коммодити» Владимира Трофименко, которого подозревают в причастности к растрате государственных средств при закупке топлива для Минобороны, в виде личного обязательства, сообщает "Радио Свобода".

Суд обязал Трофименко носить электронный браслет. Кроме того, он должен сдать заграничные паспорта.

Как сообщал УНИАН, Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура выявили коррупционную схему растраты свыше 149 млн грн государственных средств при закупке горючего для Минобороны.

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11 октября во время проведения обысков был задержан заместитель министра обороны генерал-лейтенанта Игорь Павловский и директор Департамента государственных закупок и поставки материальных ресурсов Минобороны Владимир Гулевич.

Еще двое подозреваемых по делу - служащий отдела Департамента государственных закупок и поставки материальных ресурсов и работник Департамента внутреннего аудита Минобороны.

12 октября детективы НАБУ сообщили о подозрении в растрате свыше 149 млн грн во время закупки горючего всем четырем должностным лицам Минобороны.

Кроме того, сообщалось, что следователи НАБУ задержали одного из инвесторов «Трейд Коммодити» Трофименко. Позже ему сообщили о подозрении.