Дело о растрате в Минобороны: задержанному инвестору сообщили о подозрении - НАБУ

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины сообщили о подозрении инвестору компании "Трейд Комодити" Владимиру Трофименко, которого сегодня задержали по подозрению в растрате государственных средств при закупке горючего для Министерства обороны Украины. Об этом говорится в сообщении пресс-службы НАБУ.

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"По версии следствия, задержанный по предварительному сговору со служащими Министерства обороны Украины совершившили преступление, в результате которого государству нанесен ущерб в сумме более 149 миллионов гривен", - говорится в сообщении.

Согласно информации, задержанному сообщено о подозрении в совершении преступления, квалифицированного ч. 5 ст. 191 ("Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением") Уголовного кодекса Украины.

Как сообщал УНИАН, Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура выявили коррупционную схему по растрате более 149 млн грн государственных средств при закупке горючего для Минобороны.

11 октября во время проведения обысков были задержаны заместитель министра обороны генерал-лейтенанта Игорь Павловский и директор Департамента государственных закупок и поставки материальных ресурсов Минобороны Владимир Гулевич. Еще двое подозреваемых по делу - служащий отдела Департамента государственных закупок и поставки материальных ресурсов и работник Департамента внутреннего аудита Минобороны.

12 октября детективы НАБУ сообщили о подозрении в растрате более 149 млн грн при закупке горючего всем четырем должностным лицам Минобороны.