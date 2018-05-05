События недели: версия читателей УНИАН – "Золотой дождь" для Трампа, списки пленных от Савченко и "ползучее" наступление под Дебальцево

Начнем с нашумевшего совместного доклада ФБР, ЦРУ и АНБ, которые битых два часа рассказывали Трампу о том, что им удалось узнать о влиянии спецслужб РФ на выборы в США. Часть доклада была рассекречена и попала в СМИ. В соответствии с документом, американские разведчики пришли к согласию, что лично Путин, а также другое высшее российское руководство, причастны к кампании по незаконному влиянию на ход президентских выборов в США. Судя по всему, Трампу продемонстрировали такие доказательства, от которых он уже не смог отмахнуться и ему пришлось признать факт причастности РФ к кибератакам. Однако при этом он оговорился, что не считает, что упомянутые атаки повлияли на результат президентской гонки.

Однако самое интересное началось потом. Американская желтая пресса в лице Buzzfeed опубликовала 35-страничный доклад о сборе спецслужбами РФ компромата на Трампа. Если верить автору доклада, ФСБ РФ следила и записывала приключения Трампа, когда тот посещал Москву в 2013 году. И ладно бы это были просто записи деловых разговоров. В докладе утверждается, что у ФСБ есть записи того, как Трамп развлекался с проститутками в московском отеле Ritz Carlton. Причем развлекался специфически. Мол, из-за своей нелюбви к Обаме, который с женой когда-то тоже там бывал, Трамп приказал «жрицам любви» устроить на той кровати, где они спали, «золотой дождь», а проще говоря – помочиться. Дошло до того, что всемирно известное издание Penthouse пообещало заплатить миллион долларов тому, кто сможет предоставить это видео.

Как бы фантастично и желтовато не выглядели такие подробности, их подхватили и другие СМИ, а скандал разросся до таких масштабов, что вопросы о том, что же происходило в Москве и не боится ли Трамп шантажа со стороны России, прозвучали на первой большой пресс-конференции новоизбранного президента США. Трамп, конечно, опроверг все обвинения, отметив, что он, как человек крайне осторожный, просто не мог заниматься подобным неизвестно где. Но осадочек все же остался…

Еще одной темой, заинтересовавшей наших читателей, стало обнародование списков украинцев, попавших в плен к боевикам «Л/ДНР». Все началось с того, что Надежда Савченко написала в своем Facebook о намерении опубликовать в ближайшее время списки военнопленных и пропавших без вести на Донбассе. В СБУ сразу же отреагировали, отметив, что это вообще-то незаконно, и пообещали провести с Савченко разъяснительную работу. Советник главы СБУ Юрий Тандит сообщил, что лично пообщался с народным депутатом, предостерегая от публикации списков, и выразил надежду, что «она его поняла».

Как выяснилось, Савченко не поняла, или не захотела понять, руководствуясь какими-то своими интересами. А, может, и наоборот. Руководствуясь чьими-то чужими интересами, которые вполне очевидны. Как бы там ни было, она заявила, что не подотчетна СБУ и будет делать то, что хочет. И опубликовала у себя на ФБ списки пленных и пропавших без вести на Донбассе, всего - 524 человека.

Безусловно, вопрос скорейшего обмена пленными - дело нужное и важное. Необходимо только четко понимать, что подобными вопросами должны заниматься уполномоченные государственные органы, а не все подряд. И вообще, такие щекотливые темы не терпят публичности и пиара, и уж точно их нельзя отдавать на откуп таким сомнительным личностям, как Савченко, за действиями которой все четче просматривается те кукловоды, которые всеми силами пытаются представить главарей «Л/ДНР» полноценными и легитимными участниками переговорных процессов по всем направлениям. Такими темпами скоро мы все действительно поверим, что у нас здесь исключительно внутренний конфликт, а Кремль ни при чем, и решать вопросы надо именно с Захарченко и Плотницким.

Еще одной темой, которой интересовались наши читатели, стали очередные успехи наших военных на Светлодарской дуге под Дебальцево. Серьезные бои там начались еще в конце прошлого года. В ход шла даже бронетехника и крупнокалиберная артиллерия с обеих сторон. Камень преткновения – ряд стратегически важных высот в этой местности, которые находятся в «серой зоне» и потихоньку «отгрызались» с обеих сторон, пока противники не подошли друг к другу на отдельных участках чуть ли не на 100 метров. В ходе ряда столкновений, силы ВСУ еще в декабре отбросили боевиков с ряда важных высот, обладание которыми позволяло обеспечить огневой контроль трассы на участке Углегорск-Дебальцево и снять угрозу обстрелов боевиками ближайших населенных пунктов.

После краткой передышки на Новый год, наши военные аккуратно заняли на Светлодарской дуге новые позиции. По словам одного из волонтеров, «сепары только потом обо всем догадались, активизировались, но было уже поздно». В Минобороны эту информацию подтвердили, сообщив, что «подразделения ВСУ заняли новые позиции на Светлодарской дуге в пределах линии разграничения, не нарушая Минские договоренности». В общем, оккупированное российско-террористическими войсками украинское Дебальцево все ближе, и на некоторых высотах уже видны его пригороды.

На фоне всех этих событий, мимо внимания наших читателей прошла информация о том, как неутомимый винницкий реформатор Владимир Гройсман придумал контролировать тех бизнесменов, которые не поняли всей глубины его заботы о простом народе, и упорно отказываются платить минималку в 3200 гривен. Премьер предложил создать рабочие группы для мониторинга ситуации с выплатами, а гражданам фактически предложил «стучать» на своего работодателя, если тот не придерживается новых норм. Мне интересно, найдется ли хоть один такой сотрудник, если поймет, что штраф в 320 тысяч гривен (за выплату зарплат «в конверте» теперь предусмотрено наказание в размере 100 минимальных заработных плат) для его работодателя может обернуться просто закрытием предприятия, на котором он работает.

Пропустили украинцы и интересную новость из соседней Беларуси. Власти этой страны, в отличии от нашей, не на словах работают над привлечением инвесторов и туристов и пошли на беспрецедентный шаг – отменили визы для граждан более, чем 80 стран. Пока, правда, всего на 5 дней, но для начала и это неплохо. Украинские же, погрязшие в коррупции, ленивые чиновники страны с гигантским туристическим и инвестиционным потенциалом, продолжают своей тупостью и неповоротливостью отпугивать иностранцев. Потому что иначе, как тупостью, ленью и коррупцией я не могу объяснить регулярно всплывающие новости о «приключениях» иностранцев, пытающихся попасть в Украину.

Ну, а на сладкое новость из нашей любимой рубрики «Курьезы». Оказывается, не только украинские чиновники попадают впросак. Не отстают от них и их польские коллеги. На днях глава МИД Польши с гордостью сообщил о встрече с министром государства Сан-Эскобар. Все бы ничего, вот только страны такой в природе не существует. В связи с этим в Польше министра не потроллил только ленивый, а в социальных сетях даже появился аккаунт Демократической Республики Сан-Эскобар. Согласно сообщениям «страны», она - очень дружественное Польше государство.

Всего вам доброго и хороших новостей!

Николай Кондратенко, главный редактор веб-проектов УНИАН