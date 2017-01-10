В СБУ напомнили Савченко, что она может понести ответственность за публикацию списков пленных

Об этом он сказал в комментарии проекта Радио Свобода «Настоящее время».

«Конечно, она с нами не согласовывала публикацию списков пленных. Полномочий ей никто не давал, во-первых. Второе: нужно говорить, что есть законы Украины, который ограничивает граждан Украины в передаче каких-либо списков, которые связаны с персональными данными. Первое – это закон о защите персональных данных, а второе – закон по борьбе с терроризмом», – сказал Тандит.

Читайте также"Не подотчетна СБУ": Савченко прокомментировала предостережение спецслужб по публикации списков пленных

Он заявил, что у СБУ нет полномочий, которые бы предусматривали привлечение к ответственности народного депутата за распространение соответствующей информации.

«СБУ не может применять санкции к народному депутату. Сегодня состоялась встреча с советником главы МВД по этому поводу. Сейчас мы говорим о том, что важно, чтобы данные, которые опубликовала Надежда Савченко, не стали причиной или поводом для того, чтобы мошенники стали выходить на родных для того, чтобы незаконным путем обогащаться, прикрываясь тем, что они могут помочь в освобождении пленных», – сказал Тандит.

Как сообщал УНИАН, во вторник, 10 января,Савченко обнародовала списки пленных и пропавших без вести на Донбассе. В них указано 524 человека.