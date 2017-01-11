Опубликован доклад о российском компромате на Трампа, он уже отреагировал

Документ, как утверждается, был подготовлен неназванным бывшим сотрудником британской разведки, передает Медуза.

Автор доклада заявляет, что бывший сотрудник российских спецслужб рассказал ему о слежке ФСБ за Трампом, когда тот был в Москве в 2013 году. В частности, как утверждается, российские спецслужбы прослушивали номер в отеле Ritz Carlton, куда Трамп приглашал проституток.

Buzzfeed отмечает, что этот доклад несколько месяцев обсуждался в среде журналистов, парламентариев и представителей разведки. Корреспонденты издания пытались проверить содержащиеся в документе факты, но не смогли подтвердить или опровергнуть их.

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При этом в документе есть неточности, которые Buzzfeed называет «явными ошибками». Так, автор несколько раз опечатался в названии «Альфа-Групп» и называет подмосковную Барвиху местом, где живут исключительно представители высших ветвей российской власти и их приближенные.

В свою очередь Трамп назвал доклад ложным, а его публикацию — «политической охотой на ведьм».

FAKE NEWS - A TOTAL POLITICAL WITCH HUNT! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 11, 2017

Советник избранного президента Келлиэнн Конвей также заявила, что ей ничего не известно о том, что представители американской разведки докладывали Трампу о содержащемся в документе компромате.

Ранее сообщалось, что секретная часть доклада, представленного американской разведкой на прошлой неделе Бараку Обаме и Дональду Трампу, включала информацию о том, что российские спецслужбы заявляют, что обладают информацией, компрометирующей избранного президента США.