"Пентхаус" объявил награду в 1 милллион долларов за видео с Трампом и путанами в Москве

13:38, 11 января 2017
Мир
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Британский эротический журнал Penthouse заявил, что заплатит миллион долларов за видео, на котором, как сообщают СМИ, избранный президент США Дональд Трамп развлекается с путанами в Москве.

Дональд Трамп / REUTERS

Издание опубликовало соответствующий твит в своем аккаунте, предложив награду за "эксклюзивные права" на видео.

Как сообщал УНИАН, американское издание Buzzfeed опубликовало 35-страничный доклад о сборе спецслужбами компромата на избранного президента США Дональда Трампа. Автор доклада заявляет, что бывший сотрудник российских спецслужб рассказал ему о слежке ФСБ за Трампом, когда тот был в Москве в 2013 году. В частности, как утверждается, российские спецслужбы прослушивали номер в отеле Ritz Carlton, куда Трамп приглашал проституток.

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Также в докладе утверждаются, что в обмен на получение данных с электронной почты руководителя избирательного штаба кандидата в президенты США Хиллари Клинтон, Дональд Трамп согласился отвлечь внимание от российского вторжения в Украину.

Трамп назвал этот доклад неправдивым, а его публикацию - "политической охотой на ведьм".

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