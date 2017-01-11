"Пентхаус" объявил награду в 1 милллион долларов за видео с Трампом и путанами в Москве

Издание опубликовало соответствующий твит в своем аккаунте, предложив награду за "эксклюзивные права" на видео.

ATTENTION:

We are offering up to $1-million for exclusive rights to the FSB tapes of Donald Trump's #goldenshowers — Penthouse (@Penthouse) January 11, 2017

Как сообщал УНИАН, американское издание Buzzfeed опубликовало 35-страничный доклад о сборе спецслужбами компромата на избранного президента США Дональда Трампа. Автор доклада заявляет, что бывший сотрудник российских спецслужб рассказал ему о слежке ФСБ за Трампом, когда тот был в Москве в 2013 году. В частности, как утверждается, российские спецслужбы прослушивали номер в отеле Ritz Carlton, куда Трамп приглашал проституток.

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Также в докладе утверждаются, что в обмен на получение данных с электронной почты руководителя избирательного штаба кандидата в президенты США Хиллари Клинтон, Дональд Трамп согласился отвлечь внимание от российского вторжения в Украину.

Трамп назвал этот доклад неправдивым, а его публикацию - "политической охотой на ведьм".