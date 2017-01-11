Министр иностранных дел Польши рассказал о будущих переговорах с несуществующей страной Сан-Эскобар

Об этом сообщает канал "ЕвроПравда" со ссылкой на Polsat.

"У нас есть возможность провести около 20 встреч с разными министрами. С некоторыми, например, с государствами Карибов, это будут первые встречи в истории нашей дипломатии. Например, речь идет о таких странах, как Сан-Эскобар или Белиз" - заявил Ващиковский.

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"Каждая из этих стран – это еще один голос в Генасаблее ООН", - отметил он.

Ошибка министра вызвала бурную реакцию в польских СМИ и соцсетях. В частности, уже через несколько минут после заявления Ващиковского в Твиттере появился аккаунт Демократической Республики Сан-Эскобар. Согласно сообщениям "страны", она очень дружественное Польше государство.

В Твиттере "республики" говорится о скором запуске авиарейсов между аэропортом Шопена в Варшаве и Сан-Эскобаром, отмена виз для поляков, сотрудничество между университетами Польши и Сан-Эскобара.

#SanEscobar State Council introduces a visa-free regime with Poland, and a visa requirement for @SealandGov citizens, starting Jan 15th. — San Escobar (@rpdsanescobar) January 10, 2017

В связи с этим с официальной реакцией выступили и в МИД Польши.

"Сан-Эскобар – это оговорка. Министр Ващиковский имел в виду разговор с главой МИД Сан-Кристобаль и Невис (Сент-Китс и Невис)", - написала пресс-секретарь МИД Польши Йоанна Вайда.

#SanEscobar to przejęzyczenie. Min. #Waszczykowski miał na myśli rozmowę z min. SZ San Cristobal y Nieves na szczycie UE-CELAC 25-26.10 — Rzecznik Prasowy MSZ (@Rzecznik_MSZ) January 10, 2017

Твиттер Сан-Эскобара в ответ на сообщение пресс-секретаря заявил, что именно "враждебные действия разведки Сент-Китс и Невис пытаются нанести удар по приязненным отношениям двух государств".

Стоит отметить, что к насмешкам над министром присоединились и бывшие польские министры.

В частности, экс-глава МИД Радослав Сикорский отреагировал на сообщения из Твиттера Сан-Эскобара о поддержке "страной" постоянного членства в Совбезе ООН, назвав это "подлинным успехом внешней политики" партии "Право и Справедливость".

"Министр Ващиковский, встречаясь с представителями несуществующих государств, значительно меньше, чем обычно, вредит Польше", - написал бывший министр обороны Томаш Семоняк.