Россия пыталась повлиять на выборы в "паре дюжин" стран - разведка США

23:22, 10 января 2017
Мир
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Россия пыталась повлиять на исход выборов в "паре дюжин" стран. 

REUTERS

Об этом заявил глава Национальной разведки США Джеймс Клеппер в ходе выступления перед комитетом сената, передает Reuters.

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Клеппер не уточнил, какие это были страны помимо США, а также когда эти попытки имели место.

Также он отметил, что хакерские атаки на США в 2016 году основывались на "человеческих ресурсах, сборе технических данных и информации их открытых источников", - добаляет Reuters.

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Теги: #Клеппер