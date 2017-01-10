В США объяснили, почему опубликовали только часть доклада о российских кибератаках

Об этом заявил представитель Госдепартамента Джон Кирби, передает Дождь.

«Я не думаю, что кто-либо должен быть удивлен тем, что в незасекреченной версии доклада спецслужбы защитили чувствительную информацию, особенно ту, что касается источников и методов», - сказал Кирби.

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«То, что наши спецслужбы пришли к одному и тому же основному заключению снова и снова, то, что они делали публичные заявления об этих заключениях на прошлой неделе и то, что они поддержали эти выводы в ходе индивидуальных брифингов с некоторыми членами Конгресса, а также с президентом Обамой и избранным президентом Трампом, я думаю, должно дать людям уверенность в их оценке», - добавил он.

Отвечая на комментарий журналистов о том, что в 2001 году спецслужбы США также «с высокой долей вероятности» заявляли о наличии в Ираке оружия массового поражения, Кирби отметил, что с тех пор «многое изменилось в разведывательном сообществе». По его словам, сейчас различные разведслужбы в США больше сотрудничают друг с другом.

При этом он назвал примечательным тот факт, что «все они пришли к столь похожим заключениям» по поводу России.

Ранее УНИАН сообщал, что разведка США рассекретила часть доклада, в которой указывается на вмешательство лично президента России Владимира Путина в выборах президента Соединенных Штатов.

В докладе указывается, что Путин заказал "кампанию влияния", направленную на выборы президента США с целью подрыва демократического процесса и дискредитации соперницы Дональда Трампа.