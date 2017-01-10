"Не подотчетна СБУ": Савченко прокомментировала предостережение спецслужб по публикации списков пленных

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сказала на брифинге в Киеве.

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«Что касается СБУ: выучите уже, в конце концов, что народный депутат – это лицо, которому народ предоставляет наивысшую степень доверия. Народный депутат имеет право на доступ ко всей государственной тайне высшего уровня. Мы, народные депутаты, не подотчетны СБУ, мы можем сотрудничать. Я сотрудничаю и дальше буду сотрудничать постоянно со всеми службами, потому что на них очень многое замыкается. Это действительно силовые структуры, которые защищают Украину, поэтому, конечно, буду с ними сотрудничать. И мы дальше сотрудничаем», - подчеркнула Савченко.

Она отметила, что имеет право на собственное мнение.

«Я прошла этот путь, и я знаю, как он получается наиболее эффективным. Я так вышла, и я считаю, что это поможет всем остальным», - сказала Савченко.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 10 января, Савченко обнародовала списки пленных и пропавших без вести на Донбассе. В списках, которые она опубликовала на своей странице в Facebook, указаны 524 человека.

Ранее СБУ предостерегла Савченко от такого поступка.