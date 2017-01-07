В СБУ выступили против публикации Савченко списка военнопленных: пообещали провести разъяснительную работу

С нардепом Савченко проведут разъяснительную работу на этот счет. Об этом заявил советник главы СБУ Юрий Тандит в эфире телеканала "112 Украина".

Читайте также"Козырь, который Москва держит в рукаве": Геращенко сообщила о шантаже России пленными

"Списки, конечно же, известны. Мы работаем с этими списками. Я лишь могу сказать, что есть определенные законы, которые ограничивают выброс любой информации, связанной с персональными данными. Мы в 2014 и 2015 году ловили жуликов, которые получали какую-то закрытую информацию по спискам тех наших героев, заложников, которые находились незаконно в Донецке и Луганске, фактически, пытались на страданиях людей совершать преступления с целью получения какой-то выгоды, рассказывая близким о том, что есть возможность либо пообщаться, либо освободить наших заложников", - сказал Тандит.

По его словам, данные списки нельзя использовать для каких-то корыстных целей, манипулировать этими списками, заниматься политическим пиаром; очень важно помнить, что это жизни людей, нужно сделать все, чтобы они были освобождены.