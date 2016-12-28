"Такое ощущение, что на дворе 14-15 год": волонтер о помощи военным во время боев на Светлодарской дуге

Об этом на своей странице в Facebook сообщил волонтер Юрий Мысягин.

"Светлодарская дуга. Прошедшая адова неделя, взятие и удержание новых позиций... Вы просто не понимаете, какое количество волонтеров и неравнодушных людей было там за прошедшую неделю. Такое ощущение, что на дворе 14-15 год", - говорится в его сообщении.

Также волонтер рассказал, что на блокпостах проблем нет, быстро пропускают.

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Люди везли для военных все: тепловизоры, бинокли, медицинские препараты и расходники, запчасти и колеса к автотранспорту военных, согревайки, воду, масло в генераторы и бензопилы, тёплую одежду, носки и перчатки, форму на смену, генераторы, материалы для укрепления блиндажей и другое.

"Можно было в любом спокойном месте легко попасть под обстрел и оттуда никогда не вернуться, так как орки вели такой беспорядочный обстрел, что мины и снаряды прилётами туда, где их по определению быть не должно и никогда туда не долетало. Но все это не останавливало. И чем тяжелей были бои, тем больше людей туда ехало", - отметил Мысягин.