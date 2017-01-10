Савченко опубликовала списки пленных и пропавших без вести на Донбассе

В списках, которые политик опубликовала на своей странице в Facebook, указаны 524 человека.

«В этих списках, которые мы собрали за девять месяцев после моего возвращения, уже могут быть неточности. Кого-то могли обменять так, что никто и не знал, о ком-то могут быть неточные или неполные данные...Поэтому обращаюсь ко всем людям, кому не безразлично чужое горе, давайте найдем наших ребят вместе. Если у вас есть какая-то информация или вы нашли себя или своих родных, знакомых в этих списках, и вам уже не нужна или наоборот нужна помощь, то пишите мне на фб», - отметила она.

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Савченко подчеркнула, что опубликовала списки для того, чтобы этих людей можно было найти. Она также отметила, что обмен по формуле "всех на всех" должен происходить в три этапа.

«Этап первый: осуществляется обмен по спискам, которые подтверждает каждая сторона, удерживающая пленных. Этап второй: оставшиеся в списках разыскиваются по скрытых тюрьмах и подвалах, одной и другой стороной, все пленные, которые остались живы. Этап третий: все, кого найти не удалось, признаются мертвыми или без вести пропавшими», - написала она.

После этого, по ее словам, начинается работа по розыску захоронений, эксгумации, идентификации и перезахоронению погибших.

Напомним, недавно нардеп Надежда Савченко написала в своем Facebook о намерении опубликовать в ближайшее время списки военнопленных и пропавших без вести на Донбассе.