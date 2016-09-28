Международное расследование катастрофы МН17: дипломат объяснил, почему не прозвучало обвинений в адрес России

Об этом заявил известный украинский дипломат Богдан Яременко, говорится в сюжете ТСН.

Он объясняет, что нельзя обвинить в убийстве почти 300 человек целую страну, то есть делать это безличностно. Однако нужно установить имена конкретных лиц, которые запускали ракету и тех, кто отдавал приказ.

По предварительным данным, к этому преступлению причастны аж сто человек. Кроме того, Яременко напоминает об огромном сопротивлении российской стороны, из-за чего собрать юридически значимые доказательства крайне сложно. В то же время дипломат уверен, что факты, которые сегодня прозвучали в Голландии, отражают почву для возможных очередных российских псевдоверсий катастрофы.

"Украинцы очень часто ожидают политических заявлений в сторону России, в то время как следствие работает в рамках правовых реалий. То, что раньше было догадками, теперь это доказанный юридически факт. Плюс сегодня был показан такой массив информации, что у меня нет сомнения, что это преступление не останется нерасследованным", - заверил Яременко.

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Справка УНИАН. Самолет Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года над оккупированной боевиками территории Донецкой области. Погибли 298 человек, которые находились на борту. Пассажирами рейса были граждане 10 стран. Большинство погибших (196 человек) – граждане Нидерландов.

Совет безопасности Нидерландов 13 октября 2015 года обнародовал отчет о причинах этой катастрофы. Установлено, что самолет был сбит зенитно-ракетным комплексом «Бук».

Совместная следственная группа в представленном 28 сентября 2016 года отчете сообщила, что самолет был сбит российским зенитно-ракетным комплексом «Бук», ввезенным в Украину из России, с подконтрольной боевикам территории Донбасса.